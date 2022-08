Gigante da moda no parque Casamassima

Os rumores circularam muitas vezes ao longo dos anos, sem qualquer confirmação definitiva. Mas desta vez, o negócio já começou. A Primark chega a Bari, no parque comercial Casamassima, com a sua primeira loja na Puglia, e a segunda no sul de Itália depois da Sicília. Um evento esperado por muitos amantes das compras de baixo custo, que há anos clamam pela chegada de uma rede multinacional em Bari.

As bocas ainda são rigorosamente costuradas, mas os trabalhadores trabalham há algum tempo para organizar o novo armazém e loja de mais de 7 mil metros quadrados (no total). Não há placa anunciando a abertura, no entanto, a equipe foi definida. O objetivo será abrir no inverno e, em qualquer caso, não ultrapassar muito o Natal. A nova loja ficará localizada ao lado dos caixas do Conad, onde no momento quase não se nota uma porta branca.

A Primark (para quem não conhece) é uma empresa de vestuário irlandesa, afiliada à Associated British Foods. Opera na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda (sob a marca Penneys), Holanda, Portugal, Reino Unido, Espanha, EUA, Itália e Eslovénia. A Primark oferece uma vasta gama de artigos, desde vestuário e produtos de beleza a acessórios para o lar, com o objetivo de ser acessível.

A primeira loja abriu em Dublin em 1969 com o nome Penneys e hoje a Primark opera mais de 380 lojas em treze países. Na Itália, todas as lojas estão concentradas no norte de Roma: antes de Bari, a única abertura no sul da Itália era Catânia.

(Na foto é a porta da nova loja Casamassima e uma foto da loja Primark)