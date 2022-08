Copa do Mundo da FIFA, 2,45 milhões de ingressos vendidos três meses desde o início

(Teleborsa) – menos de 100 dias do inícioeles eram, em comparação com uma capacidade total de cerca de 3 milhões de bilhetes. O anúncio foi feito pela FIFA no final do período de venda que começou em 5 de julho e terminou em 16 de agosto, com um total de 520.532 ingressos vendidos.

O maior número de bilhetes atribuídos dizia respeito Partidas da fase de grupos Como Camarões vs. brasil vs brasil Sérvia e Portugal vs. Uruguai x Costa Rica. Alemanha e Austrália vs. Dinamarca. fãs que moram Qatar, Arábia Saudita, Estados Unidos, México, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, País de Gales, Austrália Eles foram os que conseguiram mais ingressos.

A Copa do Mundo FIFA 2022 Qatar estará lá A primeira edição da competição a ser realizada no Oriente Médio será de De 20 de novembro a 18 de dezembro. A partida final será realizada no Estádio Lusail, que tem capacidade para 80.000 espectadores.

A decisão de jogar neste site não teria sido sem crítica. Desde 2010, quando o Catar garantiu os direitos de sediar a competição, os especialistas expressaram preocupação com o aumento das temperaturas, a falta de infraestrutura e o fato de a Copa do Mundo estar no meio da tradicional temporada de futebol europeu.

para mim final de setembro Detalhes e período de abertura serão comunicados Etapa de vendas de última horaA FIFA confirmou hoje. Canadá, México e Estados Unidos sediarão o torneio de 2026.

(Teleborsa) 18-08-2022 17:24