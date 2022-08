Os mercados de ações despencam com novos temores de inflação, Avary Square é o pior. Gás sobe novamente após recorde

GM volta a pagar dividendos e aumenta recompra

As ações da GM subiram depois que a montadora anunciou que retomaria seus dividendos trimestrais após mais de dois anos de suspensão e aumentaria seu programa de recompra de ações de US$ 3,3 bilhões para US$ 5 bilhões. Os dividendos serão de 9 centavos por ação, mas cairão cerca de 76% em relação aos 38 centavos por ação vigentes até a suspensão de abril de 2020. O primeiro dividendo será pago em 15 de setembro.

Os bancos estão recuando, os olhos estão nos serviços públicos

Na Piazza Afari, os bancos perdem sua participação e arrastam toda a lista de preços para baixo. Os olhos também se concentraram nas concessionárias, depois que o líder da Liga, Matteo Salvini, afirmou que o governo, para intervir com energia cara, poderia trabalhar em grupos públicos ou municípios locais limitando os lucros adicionais. Ele acrescentou que o executivo pode pedir às concessionárias que mantenham as contas de energia sob controle. Os analistas da Equita destacam que “no primeiro semestre do ano, os resultados das concessionárias não mostraram muita melhora, mas, pelo contrário, o setor de varejo de energia sofreu severamente com a inconsistência dos contratos de preço fixo”. Especialistas acrescentam: “Os riscos para os varejistas (Enel e concessionárias locais) nos próximos meses serão o controle do capital de giro e a tendência de empréstimos inadimplentes devido aos preços mais altos do gás”.

CNH Industrial enfraquecida após corte estimado da John Deere

Os segmentos industriais da CNH foram afetados por rebaixamentos do concorrente norte-americano John Deere. O grupo dos EUA divulgou contas trimestrais abaixo do esperado sobre lucratividade devido a custos mais altos e ineficiências de produção e reduziu sua meta de lucro para 2022 entre US$ 7 e US$ 7,2 bilhões em comparação com a faixa previamente definida de US$ 7 e US$ 7,4 bilhões. As perspectivas para o setor de agricultura e relva dos EUA também foram revisadas para baixo e agora estima-se que cresça cerca de 15% em 2022 em comparação com estimativas anteriores de cerca de +20%.

Spread de 225 pips, rendimento de BTp sobe para 3,42%

Nos títulos, o aumento dos rendimentos não para em todo o setor de títulos soberanos da zona do euro. E assim se expande Spreads entre BTp e Bund, no mercado secundário MTS de títulos de dívida pública europeus, mas sobretudo o movimento ascendente em curso há alguns dias sobressai nas yields. O diferencial de rendimento entre o benchmark BTP de dez anos e o mesmo vencimento alemão está em 225 pontos-base de 222 pontos-base para a final de quinta-feira. O rendimento dos títulos italianos subiu para 3,42%, de 3,32% registrados no fechamento anterior. O rendimento dos títulos também continuou a subir, rendendo bem acima do 1% que está sendo negociado hoje em 1,17% contra 1,09% da última referência de ontem.

Euro abaixo de US $ 1,01, gás sobe novamente após recorde

No mercado de câmbio, o dólar está ganhando posições em 1,0059 para 1 euro (de 1,0128 ontem no fechamento) e 136,87 ienes (de 135,14), enquanto a relação euro/yen está em 137,68 (136,68). O preço do petróleo volta a cair após o rali da noite para o dia: o petróleo bruto Brent de outubro caiu 1,83%, para US$ 94,82 o barril, enquanto a entrega em setembro do petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,72%, para US$ 88,93. Por fim, o preço do gás natural na plataforma Ttf em Amsterdã subiu ainda mais do que o recorde de fechamento de ontem de € 241 por MWh: o contrato de referência ganha 3% a € 248.