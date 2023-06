Um salto no gás (+21%) cujo rendimento é superior a 32 euros por MWh. O primeiro aumento semanal desde março passado

Eles são fechados com uma extensão Um aumento de 21% em uma semana quente para os preços do gásvoltei ao topo 32 euros por megawatt hora No mercado de referência em Amesterdão. Em relação a segunda-feira, o aumento dos lances é de cerca de 35%, o aumento semanal Mais distinguidos desde agosto passado A primeira desde março passado. São valores muito longe dos picos estratosféricos atingidos em setembro passado (mais de 300 euros), mas indicam um ponto crucial. inversão de marcha Face às quedas do último período, que empurraram os preços abaixo dos 20 euros, para regressar aos valores históricos. A desaceleração econômica foi favorecida Dados de estoques europeus que permanecem altos (cerca de 70% da capacidade de armazenamento) após um inverno ameno, especialmente nas regiões da Europa Central. Além disso, os sinais de desaceleração econômica são alarmantes Não é uma pergunta particularmente intensa nos próximos meses.

No entanto, alguns marcaram a semana Acidentes em fábricas norueguesas E estamos entrando na estação quente, quando o uso de condicionadores de ar aumenta muito o consumo de eletricidade (também produzida a gás). Outro elemento preocupante é que com os preços tão baixos, Frotas de navios que transportam gás liquefeito Você pode preferir outros destinos além dos portos europeus. Em primeiro lugar, a Ásia, onde são esperadas ondas de calor acima da média para este período. O que isso significa para Contas domésticas? Não muito no momento, visto que a semana foi marcada por forte volatilidade de preços e é isso de qualquer maneira Os valores voltaram a números mais altos há poucos dias. Para deixar claro, não se pode descartar que haverá uma nova queda de preço nos próximos dias. No entanto, os benefícios das quedas nos últimos meses foram praticamente anulados por uma decisão governo Meloni Retirar concessões oferecidas na fase mais aguda da crise energética.