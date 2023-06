Agenda Confitarma 9 de junho de 2023

(AGENPARL) – sexta-feira, 09 de junho de 2023 Ver versão online

9 de junho de 2023

no diretório

destino…

Entrevista com o Presidente Mattioli à ITALPRESS Economia

compromissos do programa

Milão, 8 a 12 de junho

One Ocean Foundation “Você é um oceano”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Taranto, 10 de junho às 10h

Costa Pacifica “Cerimônia de Lançamento da Temporada Turística em Taranto”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Nápoles, 12 de junho às 19h00

Grupo Grimaldi “Cerimônia de Premiação dos Vencedores da 15ª Edição dos Prêmios Mare Nostrum”

O presidente Mario Mattioli participará da Confitarma

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Roma, 13 de junho 14:00 – 15:00

Terceiro episódio de Maredì “Vamos conectar a Itália” -matteo-salvini_1pIMKOd12qqflfzoUHTcR4>

Programa criado pela Confitarma e gerido por David Parenzo

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Roma, 14 de junho às 15h00

Conitarma – ForMare – Marsh “ESG Cargo: Técnicas para Determinar, Analisar e Relatar o Fator Ambiental (E)”

Workshop em colaboração com Confitarma, ForMare e Marsh

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Roma, 15 de junho 10:00-13:00

ESRI “Segurança cibernética e digital: o desafio dos portos italianos”

Para a Confitarma, o gerente geral Luca Sisto entrará em cena

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Webinar, 15 de junho, das 16h30 às 17h30

Decreto de Denúncia de Violação e Obrigações do Empregador

Evento em colaboração com Confitarma e Watson Farley & Williams Associated Law Firm

Roma, 16 de junho às 15h00

Assembleia ordinária dos membros do Instituto Italiano de Navegação

Presidente do ISNAV, Luca Sisto, vai intervir

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Palermo, 16 de junho 9:00-13:30

Conferência Angobi “Infraestruturas Marítimas: Obras e Serviços de Segurança Portuária”

Francesco Beltrano, Chefe do Departamento de Portos e Infraestrutura, participará da Confitarma

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Roma, 15 a 18 de junho

A sétima edição do Aqua Film Festival

O evento é patrocinado pela Confitama

Catânia, 22 a 23 de junho

Dias MID.MED para envio e energia

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Roma, 23 de junho às 20h30

XV Edição RAI “Prêmio Biagio Agnes 2023”

Presidente Mattioli participará da Confitarma

Rapallo, 23 a 24 de junho

Quinquagésima Segunda Conferência Nacional para Jovens Empreendedores

Roma, 27 de junho às 14h30

OLT Offshore LNG Toscana “Italian LNG Summit 2023”

Alexandria, 29 de junho

25ª Edição “O Torneio de Golfe de Navegação”

Roma, 7 de julho às 11h

Veja o Relatório Anual Istat 2023

Gênova, 8 de julho

Federação Nacional dos Cavaleiros do Trabalho “Água: Ouro para Todos os Tempos”

Bruxelas, 19 a 20 de setembro

ECSA “European Shipping Summit 2023”

[https://adfvgi.stripocdn.email/content/guids/CABINET_378574e3beeb2043f537248b2be2bdbeb60debdf9b470a02e28ad5a2b435d024/images/prettysmilingjoyfullyfemalewithfairhairdressedcasuallylookingwithsatisfaction.png]Roma, 26-27-28 de setembro

INTERTANKO “Reunião de Membros Associados, Comissões de Seguros e Jurídicas”

O evento organizado pela Confitarma

Bolonha, 11 a 13 de outubro

Conferência GNL

Gênova, 12 de outubro

Genoa Shipping Dinner “Supper Brokers and Ship Merchants 16th Edition”

Gênova, 9 a 14 de outubro

Semana de embarque em Gênova

Nápoles, 23 a 25 de outubro

HSMV 2023 “O 13º Simpósio Internacional de Veículos Marítimos de Alta Velocidade”

Novidades do mundo CONFITARMA

Dia da Marinha 2023

La Spezia, 9 de junho de 2023

Desde 1939, as Forças Armadas comemoram seu dia em memória da mais ousada ação naval ocorrida em 10 de junho de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial e que ficou para a história como a “Empresa de Premuda”. “.

A cerimónia contou com a presença do Ministro da Defesa, Excelentíssimo Senhor Guido Croceto, do Subsecretário de Estado da Defesa, Excelentíssimo Senhor Matteo Perego de Cremenago, do Chefe do Estado-Maior da Defesa, Almirante Giuseppe Cavo Dragone, do Chefe do Estado-Maior da Marinha e do Tenente general. Enrico Credendino, com muitas outras autoridades civis e militares.

Esther Marchetti, do Departamento de Política de Transporte da Confitarma, estava envolvida.

La Spezia, 8 de junho de 2023

futuro do mar 2023

ForMare participa na sessão organizada pela WestMED “Key Achievements of the WestMED Maritime Clusters Alliance and its Members”

A ForMare participou no painel de discussão “Main Achievements of the WestMED Maritime Clusters Alliance and its Members”, que foi organizado por ocasião da 8ª edição do SEAFUTURE para apresentar alguns dos resultados obtidos graças à cooperação com a WestMED Clusters Alliance.

A Diretora Geral Lydia Rossi apresentou os dois projetos que Vormire coordena: MARMED – MARitime Cluster Management Education Development, lançado em dezembro de 2022, e CALLMEBLUE – Cluster ALLiance MEd BLUE, apresentado em janeiro de 2023 no âmbito do programa FEAMP.

O projeto Erasmus + MARMED, que conta com a participação de Clusters Marítimos de Itália, Grécia, Portugal e Tunísia, visa adaptar as competências dos Gestores de Cluster Marítimo, de forma a responder às necessidades emergentes de capacitação a nível europeu, para aumentar o nível de inovação e competitividade e identificar a nova personalidade profissional altamente qualificada no setor da Economia Azul.

Projeto EMFF CALLMEBLUE. Reúne os principais representantes dos grupos marítimos da região mediterrânica e visa reforçar as alianças entre os grupos das margens norte e sul do Mediterrâneo, acelerar os processos de cooperação regional entre o norte e o sul e apoiar o desenvolvimento de grupos marítimos estratégicos na região Mediterrâneo. região do Norte de África, criando modelos transformáveis ​​de cooperação inter-regional.

Mais informações estão disponíveis no site do ForMare .

Bem-estar dos Povos do Mar “Memorial Ammiraglio Pollastrini”

Livorno, 8 de junho de 2023

No dia 8 de junho, reuniu-se em Livorno os trabalhos do Comitê de Bem-estar dos Marítimos, presidido pelo Comandante-em-Chefe Almirante Inspetor Chefe (CP) Nicola Carlon, à margem do qual o Comando Geral das Autoridades Portuárias – Guarda Costeira e Hélice Internacional Clubes aconteceram. O falecido Inspetor Chefe Almirante (CP) Raimondo Pollastrini, concidadão e fundador do Comitê Nacional de Bem-Estar dos Marinheiros comemorou dez anos após sua morte prematura. Leonardo Peligo, Responsável pelo Departamento de Relações Industriais, esteve presente na Confitarma.

Durante a cerimônia, Maria Gloria Gianni, presidente dos Fã Clubes Internacionais de Livorno e esposa do Almirante Polastrini, leu a carta Minhas condolências do Diretor da Confitarma, Luca Sisto.

A ONTM trabalha com a Confitarma para uma política marítima dedicada à inovação e sustentabilidade na indústria marítima italiana

Roma, 8 de junho de 2023

A magnífica Villa Ireland em Gaeta e, em particular, a segunda Cimeira Nacional sobre a Economia do Mar organizada pela Union Camere – Assonautica Italiana, foi um local excepcional para a assinatura de um importante Memorando de Entendimento que une a ONTM e a Confitarma – a Federação de Armadores no desenvolvimento conjunto e sinérgico de iniciativas de pesquisa, inovação e novas implantações no campo da economia azul e defesa verde, com particular atenção ao setor da indústria naval italiana em que a Confitarma é uma das principais realidades representativas a nível nacional, reunindo companhias de navegação italianas e grupos de navegação que operam em todos os setores de carga, transporte de passageiros, cruzeiros e serviços auxiliares de tráfego […].

SEAFUTURE 2023: Mario Mattioli na conferência “Diferentes caminhos para descarbonizar a indústria naval”

La Spezia, 7 de junho de 2023

O presidente da Confitarma, Mario Mattioli, falou na conferência “Diferentes caminhos para descarbonizar a indústria naval”, organizada como parte da 8ª edição do Seafuture no Arsenale della Spezia. A discussão foi moderada por Giovanni Satta, professor assistente da Universidade de Gênova, e contou com a presença, entre outros, de Ignazio Messina (Assarmatori), Katalin Dobranszky (ECSA) e Darko Levica (Hydrogen Europe).

O presidente Mattioli, refletindo sobre os desafios que devem ser enfrentados e as possíveis soluções para atingir a ambiciosa meta estabelecida pela Organização Marítima Internacional de reduzir as emissões do transporte em 90% até 2050, reiterou a oposição da Conitarma ao ETS.

“O novo regime tributário” – comentou Mattioli – “que, entre outras coisas, atingirá primeiro o setor marítimo, embora de longe o mais ecológico, na verdade não é uma solução, porque é difícil oferecê-lo a navios não europeus e porque vai criar mais problemas de competitividade para o nosso negócio, sem ir à raiz do problema.

Por outro lado, apoiamos a solução proposta pela ICS (International Shipowners Association), de impor um imposto sobre os combustíveis à escala global para criar um fundo dedicado à procura de novas soluções tecnológicas, a favor do processo de descarbonização necessário ao setor . É preciso identificar soluções inequívocas e universalmente compartilhadas.” À margem de seu discurso, o presidente Mattioli também lembrou a importância da iniciativa italiana dedicada à renovação e renovação da frota.

“Sabemos que o Ministério das Infraestruturas e Transportes” – enfatizou Mattioli – “está trabalhando em um decreto flotte bis para alocar os recursos remanescentes do primeiro decreto. Esperamos que saia o mais rápido possível e que as propostas da Confitarma sejam aceito para tornar a ferramenta totalmente funcional “.

Conferência sobre Navi Elio: “A ponte sobre o estreito. Infraestrutura e comunicações para a unificação da Itália”

Messina, 6 de junho de 2023

O vice-primeiro-ministro e ministro das Infraestruturas e Transportes Matteo Salvini participou da conferência “Ponte sobre o estreito. Infraestrutura e transporte para a unificação da Itália ”, organizada pela federação CISL e pelas federações Filca (construção) e Fit (transporte), a bordo do navio Elio disponibilizado pelo grupo Caronte & Tourist ( Leia a carta de Vincenzo Franza AD de Caronte & Tourist Isole Minori ) atracado em Radda San Francesco, no porto de Messina.

Um momento de discussão participativa e ponto de partida para uma discussão conjunta para falar sobre a ponte sobre o estreito, verificar o estado da arte e o desenvolvimento do projeto e explorar o que isso significará para o futuro da Sicília e da Itália como um todo , a realização de tão grande obra.

Costa Cruzeiros para reuniões

O programa de doações de excedentes alimentares da Costa Crociere foi reiniciado na Itália a partir de Cagliari

Cagliari, 6 de junho de 2023

Todas as terças-feiras, os alimentos preparados, mas não utilizados a bordo do Costa Tuscany para fins sociais, serão doados ao Banco Alimentare Onlus e à Congregação das Irmãs Missionárias da Caridade de Calcutá.

Além disso, o principal hotel da Costa se abre para a cidade com visitas a bordo às escolas locais.