Renault Scenic: atual apenas a partir de 2024

Inaugurado em maio passado pelo protótipo vista panorâmicano meio para 2024 A nova geração virá Renault Scenic O carro que em 1996 foi o nascimento da minivan de gama média e rapidamente se tornou um grande sucesso comercial para a Renault. O que não tem nada a ver com os carros atuais, que estão à venda desde 2016, já que as minivans não são tão populares quanto antes. O novo Scénic torna-se assim a minivan Transições Será desenvolvido na mesma plataforma CMF-EV do Mégane E-Tech Electric. Para isso estará disponível apenas com motor elétrico.

lá Renault Scenic afiliado 2024como mostra a reconstrução (no desenho acima), com visual sofisticado com frente esculpida e poderosas faixas pretas. Cerca de 30 cm a mais altura (450 cm Ao todo) O novo modelo promete ser muito confortável e funcional, com piso plano e banco direito rebatível. Laterais facetadas, rodas de 20 polegadas e alças retráteis podem ser vistas de lado. Será um concorrente direto dos modelos Volkswagen ID.4 e Hyundai Ioniq 5.

> Na foto acima está o Scénic atual, que data de 2016. Em cima disso está o nosso desenho, que prevê como deve ser o novo modelo.

Segundo rumores, o Renault Scenic Será servido com popularidade E a Na minha frente, mas as versões equipadas com tração integral e bimotor não estão excluídas. A “base” deve ter 218 cavalos de potência e uma bateria de 60 kWh. O sistema multimédia é uma referência, devendo retomar o atual sistema Mégane E-Tech, com todos os serviços Google, incluindo o Maps.