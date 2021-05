A final da Liga dos Campeões “passa” de Istambul para o Porto

A final da UEFA Champions League no Porto. A Federação Europeia de Futebol (UEFA) decidiu mudar a sua sede para incluir Istambul na “Lista Vermelha” de Londres.

Roma – A final da UEFA Champions League terá lugar no Porto. Poucos dias após o início do jogo, a UEFA teve de mudar o local para incluir Istambul em A Lista Vermelha de Londres. A ação obrigou os jogadores do Manchester City e do Chelsea Ter que passar um período de quarentena em um hotel Por sua própria conta, antes de retornar ao treinamento.

As restrições colocam os europeus em grande risco, daí a decisão de mudar de estádio e a de realizar o jogo em Portugal.

O público estava presente

Estes foram os dias de reflexão da UEFA. De fato, o governo liderado por Johnson já havia se preparado para a partida na Inglaterra contra Wembley e Villa Park em Birmingham, e ambos os estádios foram levados em consideração. Ruim As regras decididas pelo Executivo britânico Para os estrangeiros, Nyon decidiu tomar uma decisão sobre Portugal após um confronto com as autoridades locais.

O último sinal verde veio após a aprovação contar com a presença do público. A inauguração dos estádios está prevista para 19 de maio e pelo menos 12 mil torcedores vão ao Porto (6 mil por equipe). Um bom sinal da retoma do futebol e da economia lusitana.

Liga dos Campeões

A Turquia foi “ridicularizada” pelo segundo ano consecutivo

um segundo zombaria Respectivamente pela Turquia. Na verdade, Istambul deveria receber uma final no ano passado, mas a pandemia forçou a UEFA a rever os planos e mudar de sede. Conforme mencionei Gazzetta dello Sport O estado turco Pode ser substituído em 2023 No ano do centenário da república. O confronto com a UEFA começou e não parecem estar previstas surpresas.

Istambul recebe a Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez consecutiva, antes de 2023, ano em que a final da Liga dos Campeões da UEFA será disputada no estádio turco.