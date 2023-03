Melhores hipotecas de taxa fixa ou variável? A solução para comprar casa

Quanto às hipotecas, é melhor uma taxa fixa ou variável? É difícil dizer se você não tem um bom entendimento de economia. No entanto, damos-lhe dicas e a solução mais rápida para comprar uma casa.

Tijolo nunca sai de moda, na verdade, tornou-se algo para investir dinheiro para o futuro também. Neste ponto, torna-se fundamental fazer algumas reflexões para tentar perceber qual a solução que mais nos convém.

Nos últimos anos, assistiu-se a um aumento significativo da taxa de juro do crédito à habitação o que levou a perceber qual a melhor e mais fácil forma de cobertura. Certamente estamos diante de várias soluções viáveis ​​e cada uma deve ser analisada com base nos recursos, capacidades e dados das diferentes famílias propostas. Mas agora vamos ver as coisas com mais detalhes.

Hipoteca, taxa fixa ou variável?

Março de 2023 foi definitivamente um mês muito interessante em termos de hipotecas. Na verdade, estes são baseados em disposições do Banco Central Europeu (BCE), que tomou medidas para desencadear um aumento nas taxas de juros. É a taxa variável que mais sofre neste período, e de forma mais severa, face à taxa fixa que se recomenda actualmente porque na realidade não pode levar a um aumento do nosso prémio mesmo que as taxas de juro sejam possíveis. mais alto.

O maior problema prende-se com o facto de a crise económica neste momento parecer muito longe de acabar. Por isso, torna-se importante tentar fazer as coisas com mais atenção e pensar com inteligência sem exagerar nas escolhas e situações. Obviamente, o que lhes dizemos está relacionado com o momento presente, porque as coisas podem variar de dia para dia e, portanto, não há razão para pensar que as coisas podem ser feitas facilmente. Se nesta altura tiver de recorrer a um crédito à habitação, será importante contactar um profissional que saiba resolver os nossos problemas.

O que está mudando no banco?

O que está mudando para os bancos e nossa abordagem para eles? Certamente ao longo do tempo será possível fazer diferentes avaliações, Mas certamente neste momento devemos observar os dados como eles são. Os índices IRS e Euribor fazem-nos pensar que as taxas de juro das hipotecas podem cair no próximo ano. Isso pode levar a surpresas que não podemos calcular hoje.

Na verdade, essas são as três ofertas oferecidas pelos bancos com diferentes possibilidades, todas as quais devem ser analisadas com muita atenção e, acima de tudo, sem pressa.