A cimeira da UE parou contra o Euro 7, gasolina e gasóleo. Salvini está em Estrasburgo para fortalecer o eixo com Berlim

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

BRUXELAS – Uma coalizão de nações céticas, incluindo a Itália, realiza uma cúpula sobre as propostas legislativas da União Européia sobre a indústria automobilística amanhã, às 15h, em Estrasburgo. E no centro da discussão estarão as novas normas Euro 7 e o acordo para parar os carros a gasóleo e a gasolina a partir de 2035, reféns do inédito impasse político que surgiu aquando da ratificação final com oposição de Roma, Berlim, Varsóvia e Sofia . . A cimeira ministerial, convocada pelo chefe dos transportes da República Checa, Martin Kupka, contará com a presença do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini na sede do Parlamento Europeu, que apela ao “bom senso para proteger os empregos e a cadeia de abastecimento automóvel “, juntamente com Volker Wessing da Alemanha e Andrzej Adamczyk da Polônia.

Representantes da Hungria, Romênia e Eslováquia Em vez disso, eles se comunicarão de suas capitais, enquanto se aguarda a confirmação da participação de outros ministros convidados da França, Espanha, Finlândia, Portugal e Eslovênia. Com relação ao novo padrão Euro 7, que ainda está sendo negociado em Bruxelas, as doze capitais unem ceticismo diante das demandas da UE por investimentos maciços para reduzir poluentes como óxidos de nitrogênio e material particulado, porém, diante de uma parada para aquecer os motores em 2035, tornando inúteis os esforços de financiamento. Mas é precisamente no campo do carro elétrico que o equilíbrio político se altera: a linha de opositores é mais estreita e é liderada por Itália e Polónia, seguidas da Bulgária, que estaria disposta a abster-se, e depois da Alemanha, que está há semanas. A proteção contra uso de combustível eletrônico é solicitada.

Leia o artigo completo

no mensageiro