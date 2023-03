Seguro + 15% sobre a responsabilidade do veículo em um ano. Por isso o prêmio sobe e ele tem que pagar mais

o prêmio de seguro de carro 15% em um ano. Segundo dados do Facile.it, comparador de apólices de seguros, para segurar um veículo de quatro rodas, em fevereiro de 2023, com média 515 euros. Há apenas um ano eles eram 448. Este é um aumento de prêmio 40 a 50 euros para carrosE Entre 10 e 20 euros a mais para motos. Ele aponta que aumentos de preços que podem parecer contidos, mas somam-se aos do faturamento e das compras do dia a dia, com um custo inevitável. impressão. Não só isso, além de focar mais no bolso dos consumidores, que vem sendo vivenciado no último ano, vêm aumentos Sem aviso. Por que? Explica que «o aumento do preço da responsabilidade automóvel é afetado por vários fatores Andrea GizzoniFacile.it, Diretor Administrativo de Seguros. De um lado Aumento de acidentes rodoviáriosPor outro ladoinflação econômicao que se repercute também no custo da reparação das viaturas e, consequentemente, no valor médio dos sinistros”, referiu.

Resultados semelhantes vêm de outra comparação, Segugio.it, que mostra um aumento médio 16% em janeiro de 2022, 3% entre dezembro e janeiro passado. Se os proprietários de carros ficaram surpresos com os aumentos após anos de reduções, eles esperavam que a mudança viesse usuários absolutos, que denuncia o excesso de diferença. “Vimos aumentos de preços para a Rc Auto e, infelizmente, nossa promessa se tornou realidade, com as seguradoras cumprindo sua promessa e aplicando aumentos de tarifas a seus clientes”, diz Furio Truzzi, presidente da Assoutenti. Ele acrescenta: “Tais aumentos de preços parecem completamente injustificados e não respondem à dinâmica do mercado, bem como às fortes diferenças regionais com Lombardia, que está perto de 20% do aumento anual ».

Ao longo dos anos, para facilitar a escolha de uma apólice pelos usuários, muitos serviços foram criados para comparar as ofertas de diferentes seguradoras. Entre aqueles também estimador geral. Desenvolvido pelo Instituto de Supervisão de Seguros (Ivass) e pelo Ministério da Empresa e Made in Italy, permite ver lado a lado as opções disponíveis e comparar a apólice básica de responsabilidade civil de várias empresas que operam na Itália. O usuário também pode definir alguns filtros para customizar sua busca, podendo reduzir o impacto dos aumentos.

