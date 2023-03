Espanha Projeto de Criação – Município de Alcamo

casa Notícias Projeto de Melhoramento Espanha

Município de Alcamo na Espanha para a quarta missão do projeto educativo “Construindo o desenvolvimento sustentável através da economia social”

De 6 a 10 de março, o município de Alcamo participou da quarta missão social, contemplada pelo projeto BREED “Construir comunidades, resiliência e desenvolvimento sustentável através da economia social”, juntamente com o principal parceiro Agrigento e Trapani Community Foundation e em colaboração com realidades locais trabalhando ativamente na economia social: Confcooperative Sicilia, Le Terre di Balestrate e Myrhiam Rinascita para promover abordagens inovadoras no setor da economia social.

Participou da missão espanhola: para o município de Alcamo Mariano Remi, para o fundador, María Cristina Murcelino, para o colaborador Daniele Amorosino, para o Terre di Balestrate Vincenza Agusa, para Myrhiam Rinascita, Giorgio Cassarà.

A missão decorreu na sede do parceiro espanhol MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (entidade local que reúne todos os municípios da região da Ribera Alta e cuida das questões sociais do território) em Valência e disponibilizou agendas técnicas sobre questões habitacionais, inserção no mundo do trabalho de sujeitos vulneráveis, empreendedorismo feminino e formação profissional e pessoal . Recorde-se que outros parceiros do projeto são a Grécia, Portugal e a Bélgica, para além, claro, da Itália e da Espanha.

Prefeito Domenico Sordi anuncia “A missão foi uma oportunidade para trocar boas práticas e criar redes com organizações sociais, associações e empresas que defendem ativamente valores fundamentais como a igualdade, a justiça e a sustentabilidade, procurando inovar a sua abordagem e acompanhando de perto o desenvolvimento social das nossas terras.“.

A primeira fase do projeto terminará em abril com a Delegação Social em Bruxelas, sede da Comissão Europeia, permitindo abrir caminho a um verdadeiro planeamento estratégico sobre como aumentar a qualidade dos serviços prestados à sociedade, que inclui pessoalmente as organizações que cooperam com a nossa cidade.