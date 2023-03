“O colapso como resultado da liberalização dos Estados Unidos” – Corriere.it

• Os bancos explodiram por dois motivos: falta de liquidez ou problemas de solidez do capital. Suspeito que a combinação dos dois aconteceu com este banco americano.” Antonio Batuelli, número um da ABI, tem uma visão perspicaz para o sistema de crédito e está segurando a coragem diante da grande tempestade que se criou no exterior com o banco do Vale do Silício.

Senhor presidente, a história tem raízes distantes: foi Donald Trump quem aumentou o limite de ativos de bancos como o Svb, tornando menos rígidos os controles que Barack Obama queria.

“Este banco estava isento de cumprir exigências de liquidez, mas a desregulamentação nos EUA vem de longe: foi uma das primeiras causas da crise das hipotecas subprime, depois do grande colapso do Lehman Brothers e agora do Svb. No entanto, na Europa, as autoridades de supervisão não isentaram ninguém da aplicação de requisitos de liquidez.

Basileia III impõe solidez de capital aos bancos europeus, cobrindo as necessidades de liquidez mas sobretudo o equilíbrio entre activos e passivos.

 «Claro que a capacidade de equilíbrio foi um erro do Svb, porque com um grupo muito curto não é possível fazer aplicações financeiras de longo prazo e, portanto, por razões de liquidez, venderam parte da carteira financeira, o que levou a perdas de capital em ativos, que exacerbou a crise”.

A súbita alta das taxas de juros mudou o cenário: o Svb, como outros, estava acostumado a investir em títulos com alta rentabilidade decorrente de um período prolongado de taxas negativas.

“Verdade. Os bancos são empresas muito complexas, e eles só têm duas partes na balança – ativos e passivos – portanto, equilibrar é uma coisa muito complexa, e é por isso que a indolência é tão arriscada. Quando os bancos centrais aumentam as taxas de juros, não é feriado para os bancos. As vantagens aparecem de imediato, que é o aumento das receitas, mas as desvantagens só aparecem mais tarde: o crescimento do custo do financiamento, as perdas de capital especificamente nas carteiras de ações e as crises empresariais que se traduzem em insolvências e créditos malparados. READ Após a chegada dos primeiros reembolsos do Irpef

O governador Ignazio Fiesco e o consultor executivo do BCE, Fabio Panetta, continuam buscando cautela ao aumentar as taxas de juros.

“Concordo plenamente com eles: manobrar em torno dos juros deve ser feito com sabedoria. O problema é que existem regras idênticas para todo o Ocidente, ou seja, EUA e Europa. As normas que favorecem uma pessoa não são diferentes, mas não impedem o crescimento das dificuldades. Exigimos que as regras sejam aplicadas entre os governantes centrais de ambos os lados do Atlântico de forma idêntica por razões de igualdade e pressupostos de competição, competitividade, prudência e vigilância. Na verdade, há uma regulamentação excessiva, enquanto as crises sempre vêm de ‘fora’ ».

Então testes de estresse insuportáveis ​​são necessários. â € Regras rígidas são boas para você! É como tratamentos preventivos: você tolera o esforço, mas depois obtém os benefícios.” Existem riscos sistêmicos para a Itália?

"Só as autoridades de supervisão podem ter um quadro completo e o Ministro da Economia na qualidade de Presidente da Comissão Ministerial de Crédito e Poupança. Li declarações tranquilizadoras de Giorgetti, com as quais concordo com base na lógica. Primeiro: o Lehman Brothers foi uma crise sistêmica para um dos maiores bancos, que não é o Svb. Segundo: Quinze anos se passaram desde o Lehman, um período bem utilizado na Europa e na Itália para alcançar a união bancária com uma supervisão única, resultando em um aumento dos limites dos ativos subjacentes. Terceiro: os nossos bancos investem 400 mil milhões de euros em obrigações do Estado que produzem reservas de liquidez e o risco de perda é combatido com carteiras de obrigações de prazo não muito longo: a rendibilidade é menor e o prazo para a recuperação a 100% está mais próximo. ».

“A possibilidade de um efeito de transbordamento é algo que precisamos monitorar”, disse Gentiloni.

«Sagio Gentiloni, não é por acaso que é o Comissário Económico da União Europeia. Os efeitos colaterais já podem ser vistos a partir de sexta-feira com as tendências de queda nas bolsas de valores na Europa.”

Talvez o verdadeiro perigo a longo prazo venha de empresas atormentadas pela inflação.