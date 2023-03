Na Europa, você pode fugir com 56.000 km de carros – Corriere.it

A Europa celebra uma viagem de grupo, que já com uma boa história atrás de si, deixa boas esperanças para o futuro: em 2023 EuroVelo, um projeto europeu de rede de bicicletas, Comemorando 25 anos. Acima de tudo, pode-se observar com alguma satisfação 56.000 km já foram pedalados, de um total de 93.000 planejados, tornando-se a maior rede de ciclovias do mundo. O projeto foi desenvolvido pela Ecf (Federação Europeia de Cavaleiros) percorre 17 ciclovias de longa distância, que conectam e unem todo o continente e tocam 42 países.

O projeto EuroVelo, que nasceu há 25 anos, criou 17 ciclovias de longa distância que tocam 42 países, incluindo a Itália. Em nosso país, a FIAP trabalha desde 2000 para projetar uma rede nacional totalizando 23.000 km

Ainda no ciclismo, é preciso dizer, para que conste, que foi a Dinamarca quem tirou o grupo. A proposta nasceu em 1997 da ideia e vontade de um grupo de ativistas coordenado pelo dinamarquês Jens-Erik Larsen. E em seus primeiros passos, inspirou-se no modelo da rede dinamarquesa de bicicletas da época, que já ajudava a desafogar o trânsito de carros nas grandes cidades e disseminar a cultura do cicloturismo.

No entanto, mesmo a Itália, na sua pequena forma, tem o direito de reconhecer algumas vantagens, dado este Representantes da Federação Italiana de Meio Ambiente e Bicicleta FIAB fazem parte da ECF desde o início E que, desde 2011, coordenam o projeto EuroVelo para o nosso país.

A Itália é atravessada por três pistas da EuroVelo: Via Romea Francigina (EV-5) 3200 km de Londres a Puglia que viaja em nosso país de Como a Brindisi, A trajetória do ciclo solar (EV-7) do Cabo Norte a Malta por 7.700 km, entra na Itália pelo Brenner Pass e desce até a Sicília (construído até Bolonha e já financiado até Florença) e ciclovia mediterrânea (EV-8), mais de 7.000 km do sul da Espanha até Chipre ao longo do mar, que entra na Itália em Ventimiglia, sobe para Turim e atravessa o Vale do Pó em direção a Trieste. READ Poste renova Acordo de Poupança Postal - Ultima Ora em 2024 com Cdp

modelo para Itália O exemplo da EuroVelo estimulou a FIAP a trabalhar, desde 2000, para projetar uma rede cicloviária nacional, Bicitalia, com 20 grandes trilhas pelas regiões da península – ladeado por muitas ciclovias de qualidade, Eles viajaram por vias navegáveis ​​ou ferrovias abandonadas, Ciclovias regionais, estradas verdes – disponibilizando mapas muito completos das ciclovias do nosso país, Para um total de mais de 23.000 km.

“Foram as três pistas da EuroVelo que cruzaram a Itália Incluído no Plano Geral de Mobilidade Ciclística aprovado pelo Governo em 2022: Pela primeira vez a rede Bicitalia (criada de baixo graças ao empenho e competência da equipe voluntária da Fiab) aparece em uma lei estadual que estabelece que as três rotas da EuroVelo fazem parte integral da rede cicloviária nacional – explica Antonio Dalla Venezia de Fiab, coordenador do Comitê Técnico Científico Bicitalia-Eurovelo -. De resto, parte destas vias participa no planeamento do Sistema Nacional de Ciclovias Turísticas, já financiado com verbas ministeriais e do Pnrr no valor de 640 milhões de euros, às quais se juntam verbas regionais ».

A importância da administração pública No roteiro da EuroVelo, isso significa pedalar em uma estrada de alto padrão de qualidade em termos de Tamanho da estrada, sinalização rodoviária, gestão e manutenção de estradas e prestação de serviços laterais para turistas de bicicleta. Isso é possível graças ao compromisso da cooperação internacional para harmonizar os padrões em infraestrutura cicloviária e graças ao trabalho diário dos coordenadores nacionais da rede nos países envolvidos. «Ao longo dos anos, tentamos nos comunicar com as regiões e administrações locais e promover as rotas EuroVelo dentro de uma oferta adequada de bicicletas nos territórios individuais – explica Alessandra Tormini, Conselheira Nacional da FIAP e Coordenadora da EuroVelo na Itália, um grande público de viajantes que escolhem férias ativas e turismo lento, na Itália como na Europa ». READ FMI e Itália desaceleram em 2023. Standard & Poor's reduz expectativas sobre reformas - Economia

Você também pode navegar na web Em 2021, as visitas ao site da EuroVelo cresceram 31% face ao ano anterior, atingindo mais de 2,1 milhões de visitas. Entre os itinerários mais clicados estão o EuroVelo 8 e o EuroVelo 5 cruzando a Itália, prova do apelo de duas rodas do Belpaese e do retorno econômico que pode resultar. “Atividades relacionadas ao aeroturismo – definidas por Antonio Dalla Venezia – encontram-se principalmente ao longo das excelentes ciclovias. Assim, é necessário planear e investir em infra-estruturas de qualidade, capazes de estimular o desenvolvimento de todos os serviços de garantia e recepção, e estabelecer um circuito eficaz capaz de garantir um retorno real em termos de afluências de turistas em bicicleta e respectivas receitas para as áreas que são cruzadas.

Datas do calendário Porque este aniversário é importante, a FIAB traçou várias iniciativas para comemorar os 25 anos desta rede de bicicletas, a começar pela possibilidade de pedalar nas pistas da EuroVelo em Itália e na Europa: o calendário de viagens em duas rodas com comprovativo pode ser consultado no site Viab Biciviaggi.it. Graças à presença do logotipo da EuroVelo, é fácil identificar as propostas que tocam ou seguem um dos caminhos da rede.