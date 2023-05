Canon E2X: colaboração, segurança e sustentabilidade

Fácil de usar e centrado no cliente são promessas de marketing que estão se tornando onipresentes no cenário da tecnologia B2B. Não há fornecedor de soluções digitais que hoje não ambicione garantir a máxima usabilidade da sua oferta em ecossistemas de software e hardware que devem ser interoperáveis ​​desde a conceção, sem comprometer a eficiência operacional, a sustentabilidade e sobretudo a segurança.

No entanto, uma coisa é ter como objetivo fornecer sistemas fáceis de usar e outra é garantir que sejam fáceis de implementar, adotar, usar e descartar para todos os participantes da cadeia de valor. Tudo isso é ainda mais verdadeiro se considerarmos o setor gráfico comercial e profissional.

É com esta consideração que a Canon criou a Easy Experience (E2X), uma filosofia que dá respostas tangíveis às necessidades de contextos cada vez mais mutáveis, e que tira o seu ímpeto dos três pilares sobre os quais assentam (ou deveriam assentar) as soluções de hoje. Imagem e impressão para dar suporte aos negócios ágeis: colaboração, segurança e sustentabilidade.

O novo posicionamento da Canon: a filosofia da E.2x

“Temos realizado análises de mercado graças ao Monitor de Inteligência Competitiva, que utiliza as mais modernas ferramentas de análise de dados e inteligência artificial para monitorar as tendências e eventos mais importantes no contexto competitivo em que atuamos”, explica. Giuseppe D’Amelio, Diretor de Marketing e Inovação da DP&S na Canon Itália.

Joseph D’Amelio Diretor de Marketing e Inovação da DP&S, Canon Itália

“A imagem que surge é de um mercado com um certo nível de maturidade, com alguns elementos distintos, o que nos levou a questionar quais seriam os elementos diferenciadores da nossa oferta. A resposta foi a facilidade de experiência com a qual você pode se relacionar conosco ao longo de toda a cadeia de valor. O que, para o nosso negócio de impressão de produção, é sinônimo de Total Experience (TX) – conforme entendido na definição fornecida pelo Gartner – e um alto nível de customização.” proposta E.2Já a X centra a sua atividade na área de trabalho Workspace, que aborda o mundo do escritório, em todas as suas formas modernas e inovadoras.

“Em termos de abastecimento associado à produção de impressão, trabalhamos para otimizar cada etapa da jornada do cliente”, explica D’Amelio. Tente, por exemplo, imaginar que está de férias em Portugal: tira uma fotografia de azulejos com o seu smartphone e, quando chega a casa, chama um designer de interiores, que processa ficheiros digitais e transforma instantâneos em padrões para criar papel de parede ou capas de sofá . Trabalho de altíssima qualidade com design personalizado ao mesmo custo de um produto padrão. Para a Canon, isso significa cobrir toda a cadeia de suprimentos com soluções de imagem capazes de garantir uma experiência completa. Na frente do espaço de trabalho, reunimos um conjunto completo de serviços e produtos para atender aos quatro centros nos quais as pessoas normalmente trabalham: escritórios, deslocamentos, residências e espaços de coworking”.

Facilidade de colaboração, portanto, o ecossistema interconectado simplifica o gerenciamento de documentos

São vários os pilares em que a Canon tem focado a sua E.2X. Entre eles, um dos mais importantes é a colaboração, essencial em um mundo que se beneficia cada vez mais do trabalho misto. “Partindo do pressuposto de que temos um ecossistema privado interligado mas aberto ao exterior, acessível na cloud, on-premise ou em modo híbrido, podemos desde já afirmar que a nossa oferta responde plenamente às necessidades de quem está na empresa. responsável pelo gerenciamento da impressão,” diz D’ Amelio. “A facilidade de gestão também está na possibilidade de monitorar os volumes de impressão, gerando relatórios capazes de medir o consumo de departamentos individuais e identificar as ações que precisam ser tomadas para melhorá-los.”

Por outro lado, em termos de experiência de utilização, a ligação entre os dispositivos e a aplicação móvel que pode ser instalada no smartphone permite que qualquer utilizador com as credenciais corretas aceda às múltiplas funções sem ter de utilizar efetivamente o dispositivo ou o PC: a tela do telefone se torna uma cópia exata do painel de controle da estação de trabalho, que graças a conectores especiais pode ser conectado diretamente ao sistema de gerenciamento de documentos existente da empresa, independentemente de ser o So da Canon, o Sharepoint da Microsoft ou qualquer outra solução de arquivamento. Isso possibilita digitalizar um documento, adicionar tags e metadados automaticamente e compartilhá-lo no armazenamento em nuvem, onde os colegas podem visualizá-lo e editá-lo.

Segurança fácil, proteção de gerenciamento de documentos em vários níveis

Outro tema essencial é a segurança. “Nossas soluções de impressão integram hardware e software em um ecossistema baseado em nuvem”, começa D’Amelio. “A plataforma de gerenciamento de impressão, aplicativos de OCR, soluções de gerenciamento de documentos e SmartAPPs para vários dispositivos são fornecidos por empresas de propriedade da Canon e, portanto, totalmente integrados entre si em vários níveis.”

O grau de segurança diminui proporcionalmente. “A camada mais baixa, a camada de infraestrutura, é baseada na nuvem Azure, onde dados e aplicativos residem em data centers totalmente redundantes com os mais altos níveis de segurança. Quanto mais alto você chegar ao topo da pilha de tecnologia, mais seguro ele será por design”, continua D’Amelio. “A camada PaaS é projetada para hospedar sistemas com múltiplos fatores de autenticação, e se por um lado o integrador de sistemas pode se comunicar para implementar modelos de segurança mais complexos, por outro lado, a abordagem embarcada é aplicada a um ambiente autoconsistente como o nosso . Os gerentes de TI lidam com ferramentas de proteção de dados sem a necessidade de habilidades avançadas. Por fim, a camada de aplicativo adiciona outra camada de segurança. O Uniflow é um aplicativo de gerenciamento de documentos que integra a tecnologia OCR em impressoras multifuncionais. É assim possível monitorizar o tráfego documental e fornecer alertas e mecanismos de bloqueio quando o sistema identifica um código que corresponde a um nível de confidencialidade que não deve ser ultrapassado”, refere D’Amelio, que acrescenta:“ Se queremos falar de convergência segurança, em sentido amplo, há também o que está associado à experiência do toque. As funções podem realmente ser puxadas e liberadas sem a necessidade de atuar em dispositivos multifuncionais.”

Facilidade de sustentabilidade, economia circular aplicada a sistemas de impressão

Por último, mas não menos importante, o capítulo sobre negócios sustentáveis. “Hoje, em palavras, todos se preocupam com a sustentabilidade”, explica D’Amelio, “mas além de fornecer estatísticas sobre o consumo de tinta e toner, o que realmente significa ser sustentável no mundo da impressão? Para nós, significa focar emEconomia circular: uma série de produtos de marca remanufaturados certificados, com controle de qualidade garantido pelo European Remanufacture Centre ou escritórios locais da Canon ».

Isso significa que a máquina de geração mais antiga ainda pode continuar operando com as características mínimas de qualidade fornecidas pelo fornecedor, e as tintas recondicionadas estão em conformidade com os requisitos da indústria. “Se o setor público já tem certas restrições de sustentabilidade para definir licitações, as empresas privadas começam a pedir soluções que possam ajudá-las a atingir suas metas ESG”, diz D’Amelio. “Portanto, é uma transformação inevitável e acreditamos fortemente nisso.”

próximos pilares? Ensino fácil e experiência fácil

O conceito E2X, conforme cunhado pela Canon, pode ser aplicado a uma infinidade de áreas. Uma empresa que o grupo já começou a trabalhar é a educação. “No início de março participamos da sexta edição da Fiera Didacta Italia, um evento referência em inovação no mundo escolar”, afirma D’Amelio.

“Um dos objetivos é identificar tecnologias que permitam traduzir em projetos concretos os 2,1 mil milhões de euros previstos pelo PNRR para o projeto Escola 4.0. Estamos convencidos de que as soluções de imagem e impressão desempenharão um papel fundamental nessa combinação, permitindo o desenvolvimento de laboratórios criativos e ampliando as abordagens de aprendizado, graças à mesma experiência sem esforço que é uma prioridade para oferecer a nossos clientes e clientes. Clientes e todos os Parceiros Canon. Afinal de contas”, comenta D’Amelio, “as pessoas também podem ter acesso ao BAT, mas se tiverem que enlouquecer para configurá-lo ou entrar em contato com quem o vendeu quando surgir um problema, mais cedo ou mais tarde é quase certo que recorrer a outro lugar”.

