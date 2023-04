Protegendo o direito de esquecer a oncologia, informe um H.

nos últimos dias CNEL arquivado em projeto do parlamento da lei visa proteger O direito de ser esquecido de curar pessoas de doenças oncológicas. A iniciativa concretiza as solicitações que promove Fundação AIOM (Associação Italiana de Oncologia Médica) com a campanha de informação #iononsonoilmiotumore. eu estou na Itália cerca de 1 milhão Pessoas que foram clinicamente curadas de câncer, mas que ainda correm o risco de desenvolvê-lo restrições burocráticas que se traduz em discriminação.

intitulado “Protegendo o direito ao esquecimento para pessoas em recuperação de doenças oncológicasO projeto de lei apresentado em 21 de março por Conselho Nacional de Economia e Trabalho (CNEL) que, no fundo, realiza as solicitações que você está promovendo Fundação AIOM (Associação Italiana de Oncologia Médica) com a campanha de comunicação # doente. Como parte da campanha, foi criado um portal na web dirittoallobliotumori.orga panfleto Informativo, duas marchas em Pescara e Modena, e uma promovida Coletar assinaturas quem transcendeu 100 mil assinaturas.

eu estou na Itália 3,6 milhões Pessoas que foram diagnosticadas com câncer, e dessas, cerca de 1 milhão (27%) pode ser considerado curado. Mas o fato de a Itália, ao contrário de outros países europeus, não reconhecer o direito ao esquecimento oncológico, expõe as pessoas que se recuperaram a restrições burocráticas que se traduz em discriminação. Estas pessoas têm dificuldade em aceder a determinados serviços e solicitar empréstimos ou hipotecas; experimentar prêmios aumentados ou ter suas credenciais negadas; Estão excluídas as oportunidades de emprego que exijam certificações que comprovem a aptidão física para o desempenho de trabalhos ou atividades de qualquer natureza, ou o estado de saúde da pessoa. Essas pessoas estão sendo tratadas clinicamente, porém Eles continuam sendo tratados como doentes pela sociedade.

«Na última assembleia, o Conselho Nacional de Cultura e Ciência (CNEL) foi presidido pelo presidente Tiziano Trio Com a presença do secretário-geral Francesco Tovarelliaprovou um projeto de lei sobre o esquecimento oncológico que visa remover os obstáculos que limitam a liberdade e a igualdade das pessoas que se recuperaram de doenças oncológicas no exercício de seus direitos ”, diz o site da CNEL.

“Estamos muito satisfeitos com o grande número de pessoas alcançadas com a campanha e agradecemos à CNEL a atenção que tem dedicado a esta necessidade, que se faz sentir profundamente em toda a população de doentes, ex-doentes, familiares e cuidadores – refere, para a parte dele, Giordano Beretta, Presidente da Fundação AIOM, no mesmo site institucional -. Agora isso esta é a lei Chegou no Parlamento já não é só esperança, mas pode ah deve se tornar realidade: Por isso pedimos aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado e ao Presidente da Câmara que aprovem esta lei, num gesto de interesse e escuta de um milhão de italianos. Devemos seguir o exemplo virtuoso FrançaE LuxemburgoE BélgicaE holandêsE Portugal E Romêniaque já promulgaram uma lei para proteger os cidadãos que se recuperam do câncer. Cada tumor leva um tempo diferente Para aqueles com ele, é definido como ‘curado’: para câncer de tireoide, menos de 5 anos após o término do tratamento, para melanoma e câncer de cólon, menos de 10 anos. Rim requer 15 anos. São necessárias até 20 pessoas para curar doenças da mama e da próstata, o reconhecimento do direito é o pré-requisito De volta a uma vida decente».

“Graças à pesquisa e à inovação tecnológica, o número de pessoas que se recuperarão do câncer aumentará em um futuro próximo”, disse ele. Francisco Riva– Membro do Conselho da CNEL e autor do projeto de lei. Por isso, consideramos necessário levar esse projeto à Câmara dos Deputados, para que seja discutido e uma iniciativa legislativa capaz de fazê-lo. Fornecer suporte e proteção a todos os pacientes hoje e amanhã. É necessário preencher este vácuo organizacional Em pouco tempo, depois de 5 anos de um tumor infantil e 10 anos de uma doença adulta, podemos finalmente nos considerar curados até da burocracia.”

Saverio Cinieripresidente da AIOM (associação que promoveu a instituição com o mesmo nome), manifestando-se igualmente satisfeito, Aprovação rápida é necessária da conta. «Expressamos toda a nossa gratidão a Tiziano Trio, Presidente da CNEL, e Francesco Riva, Consultor – anuncia -. O seu apoio foi crucial para que esta candidatura chegasse às grandes entidades. Agora para eles Tudo o que resta é concordar com isso, em um gesto de civilidade, para torná-la lei em todos os aspectos. Pedimos que isso seja feito rapidamente, para que esta importante iniciativa não seja ofuscada e que os ex-pacientes não tenham que esperar para viver a vida que merecem.” (SL)

Última atualização em 13 de abril de 2023 por Simona