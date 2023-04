Você não precisa de um contador para preencher o F24: faça assim e diga adeus ao custo da consultoria

Como preencher o Formulário F24 Simplificado da Receita Federal: Aqui estão as instruções para gerenciar o pagamento de impostos e taxas de forma independente, sem recorrer a um contador.

o O modelo F24 é simplificado É usado para pagar e compensar impostos estaduais, provinciais e locais, incluindo Imu, Tari e Tasi.

Isso consiste de Dois lados iguais: A primeira deve ser guardada pelo contribuinte, enquanto a segunda deve ser entregue no ponto de cobrança.

Este formulário simplificado também pode ser preenchido on-line, conectando-se ao portal da Agência de Receitas e usando serviço web F24poupando assim nas despesas bancárias e postais.

Todos os contribuintes em posse podem preenchê-lo Pin da Agência de Receita O pagamento simplificado será efetuado através de ordem de débito na conta bancária ou postal à ordem do contribuinte.

Como preencher o formulário F24 simplificado fornecido pela Receita Federal

Os primeiros dados a introduzir são os dados pessoais: sob a morada contribuinte É necessário anotar o seu código fiscal e outros dados pessoais que identifiquem a pessoa singular que está obrigada a pagar os impostos e taxas calculados com base neste formulário simplificado.

A segunda seção é a parte a ser preenchida com uma extensão razão para pagar, indicando o destinatário do pagamento entre ER (Tesouro), RG (Região), EL (Autoridades Locais) no departamento, código tributário, código da entidade, ano de referência e valores seguidos de duas casas decimais em cada caso, com arredondamento. No caso de pagamento à vista, será necessário indicar 0101 na coluna “Prestações / mês de referência”, enquanto no caso de pagamento a prestações, será necessário indicar na coluna “Prestações / mês de referência”. A parcela a ser paga e o número de parcelas selecionado. De seguida terá de assinar e eventualmente indicar o seu IBAN.

Modelo simplificado de compensação F24 e IMU: como compilá-lo sem erros

O modelo F24 também pode ser usado para Compensação entre créditos e deduções para a Agenzia delle EntratE a. Lembre-se apenas que o saldo final não pode incluir um excedente de crédito, mas é possível fechá-lo apenas com um valor a pagar, mesmo que seja zero. No caso de compensação no formulário simplificado F24, deve ser indicado o código do imposto proporcional, o ano de referência e o valor do crédito a ser utilizado na compensação do valor devido. A montagem desta peça é bastante intuitiva. Você pode ser compensado até um máximo de € 516.456,90.

O modelo F24 também é usado em empurre imo, que deve ser indicado na seção motivo do pagamento com o código EL. Nesta altura, as linhas seguintes serão preenchidas com a introdução do código cadastral do município onde se situam os imóveis, eventuais alterações, número de imóveis, ano de referência e eventuais deduções. Também neste caso é possível especificar se é tudo de uma vez ou tudo de uma vez.