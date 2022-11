Itália está de volta à vigilância da UE por dívida excessiva

Entre os já examinados França, Alemanha, Grécia, Holanda, Portugal e Espanha. Eles agora são adicionados República Checaos três estados bálticos, HungriaE a Luxemburgo E a Eslováquia.

Itália, mantém-se a preocupação com o rácio dívida/PIB – “Na Itália, as preocupações com a alta relação dívida pública/PIB permanecem inalteradas”, enfatiza a Comissão da UE. O endividamento continua “elevado” e, embora tenha diminuído para 150,3% do PIB em 2021, “prevê-se que se mantenha bem acima do nível de 2019”. O défice caiu para 7,2% em 2012, “e espera-se que continue a diminuir. Mas os spreads desviaram-se ‘significativamente’ da média da zona euro devido ao aumento dos custos dos empréstimos”. Os riscos para a sustentabilidade financeira são altos no médio prazo.”

Itália está sujeita a condições de financiamento de dívida A médio prazo, a Itália, juntamente com outros oito Estados-membros, pode enfrentar “riscos crescentes para a sustentabilidade fiscal”. Segundo a Comissão Europeia, os países com rácios de dívida mais elevados são particularmente vulneráveis ​​a alterações nas condições de financiamento. No cenário de aumento de um ponto percentual na diferença entre o crescimento e as taxas de juros, “a dívida aumentará mais de 10 pontos percentuais do PIB até 2023 na Itália, Grécia, Espanha e Portugal”.

Na Zona do Euro, há risco de políticas mais expansionistas do que o esperado Além disso, para a maioria dos países da zona do euro, existe o risco de que a posição fiscal se mostre mais expansionista do que o atualmente previsto. Assim, a incerteza relacionada com a evolução dos preços da energia e a falta de informação sobre o eventual prolongamento das medidas energéticas até 2023 têm um impacto significativo. A Comissão assinala-o no pacote de outono que abre o semestre europeu, nomeadamente entre as conclusões relativas à avaliação da apresentação de documentos de planeamento orçamental. Entre os países altamente endividados, Bruxelas acredita que os planos fiscais da França, Grécia e Espanha estão alinhados com as orientações fiscais das recomendações do Conselho. O projeto de orçamento da Bélgica está parcialmente alinhado, enquanto o plano de Portugal provavelmente estará parcialmente alinhado com a recomendação. “O crescimento das despesas correntes primárias com financiamento nacional da Bélgica não deve ser inferior ao crescimento do produto potencial no médio prazo”, continua a nota.