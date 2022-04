De aumentos em energia e matérias-primas de custos adicionais de € 1,1 bilhão para a cadeia de suprimentos

Custos adicionais de mais de 1,1 bilhão de euros devido ao aumento dos custos de energia e matérias-primas: esta é a grande conta que está prestes a chegar Cadeia Produtiva do Vinho ITalian. Uma verdadeira tempestade de preços afetará a lucratividade das empresas e também colocará em risco sua competitividade nos mercados internacionais. Isso emergiu do estudo Censis-Alleanza Cooperative Agroalimentari Wine, “Cost Fever”, apresentado recentemente em Roma.

custos

“Este valor – Comentários de Venanzio Francescutti, Presidente da FedAgriPesca Fvg – É um ônus adicional para a lucratividade das empresas que inevitavelmente erode suas margens de lucro, prejudicando também sua competitividade nos mercados internacionais“. ingredientes produtos de energia, que registrou uma média anual de +31,4% entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, com aumento de combustível equivalente a 38,3%, eletricidade em 16,7% e óleo lubrificante em 70%. Entre os fatores de produção utilizados na agricultura, Fertilizante e estrume Eles viram um aumento de nível de 32,3%.

Entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022 – daí os efeitos líquidos da eclosão da guerra na Ucrânia – preço em produção de vidroo Cresceu 8,5 por cento e a cortiça cresceu 9,4 por cento. Por outro lado, os aumentos em papel e embalagens estão entre 23 e 30 por cento.

Alta qualidade

“No entanto, a tensão para o vinho da mais alta qualidade no âmbito da cooperação vitícola Friuli Vineyard não para‘, confirma Francisco. Após o lançamento no mercado O primeiro vinho vegetariano de Friuli (Testemunho Ceviq), da Cantina Produttori di Ramuscello, aliás, hoje em dia a notícia é que na 13ª edição do prestigiado Sauvignon World Competition (realizado em Torres Vedras, Portugal), o Sauvignon 2020 da Cantina Rauscedo foi julgado com base do Melhora Da Península (entre os 31 italianos premiados) Sauvignon Casa 40 2020, da mesma Cantina, ganhou o ouro enquanto os da Cantina Produttori Cormòns (da safra 2021) ganharam a prata (entre os 1.120 pôsteres enviados, de 23 países diferentes) . Anteriormente, Delizia Viticoltori Friulani di Casarsa foi premiada com duas medalhas de ouro pelo Ribolla giallo Spumante Brut Naonis (no Berliner Wine Cup) e pelo Prosecco Doc Rosè Spumante Extra Dry, no Concours Mondial de Bruxelles (realizado em Valladolid, Espanha).