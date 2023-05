Disparidades regionais e crescimento econômico em comparação com especialistas e alunos da GSSI

L’Aquila – Áreas é uma métrica espacial essencial para examinar a natureza e os efeitos das mudanças econômicas, sociais e ambientais, bem como aquelas ditadas pela política. Este é o tema principal da Escola de Verão “Faculdade de Verão para Médicos e Investigadores em Início de Carreira” de Estudos Regionais organizada pelo Gran Sasso Science Institute de L’Aquila de 17 a 19 de maio. A escola, idealizada pela RSA Europe, Associação Internacional de Estudos Regionais, terá como tema a geografia econômica das disparidades espaciais. Receberá 22 jovens investigadores (11 mulheres e 11 homens) de Itália, Reino Unido, Polónia, Alemanha, Canadá, EUA, Portugal e Holanda.

Os três dias de evento representam um importante momento de aprofundamento e análise de todas as questões relacionadas à região e seu desenvolvimento. A economia regional é, de facto, o ramo da economia que integra a dimensão espacial no estudo do comportamento dos mercados, tanto que se tornou hoje um fator preponderante também para a União Europeia, cujos objetivos em termos de competitividade, coesão e sustentabilidade estão em fato intimamente ligado às características do território.

O programa inclui três dias com vários convidados internacionais. Philip McCann, professor da Universidade de Manchester, é um dos autores mais citados do mundo e também foi, junto com o economista e ex-ministro Fabrizio Barca, um dos autores do relatório da OCDE sobre as políticas pós-terremoto implementadas em Abruzzo. Também em L’Aquila estará Neil Reed, professor de Geografia da Universidade de Toledo (EUA), um dos maiores especialistas nas mudanças que estão ocorrendo na indústria cervejeira. Apelidado de “Professor Beer”, Reed estudou especificamente os casos de cervejarias artesanais e como sua presença em uma determinada área pode afetar muitos parâmetros, desde a taxa de criminalidade até o valor das propriedades, até a qualidade de vida nos bairros próximos.

Estes, juntamente com muitos palestrantes locais e do GSSI, apresentarão suas pesquisas mais recentes, desenvolvimentos de políticas e percepções sobre disparidades regionais e crescimento e declínio regionais. Entre sessões sobre metodologias, escrita acadêmica e processo editorial, os alunos também terão a oportunidade de conhecer de perto as políticas locais de desenvolvimento regional, visitando a antiga vila de Fontecchio.

“Estamos muito satisfeitos, mais uma vez, em trazer um número tão grande de especialistas e estudantes internacionais para L’Aquila para discutir questões centrais que agora são amplamente reconhecidas por toda a comunidade científica”, comentou a Diretora de Ciências Sociais do GSSI, professora Alessandra Fagian.

No final haverá também uma sessão dedicada às disparidades de género na Academia e em particular na geografia italiana. De fato, a disciplina é reconhecida internacionalmente para as disciplinas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), em menor escala para outras áreas do conhecimento. O evento, deliberadamente em tom informal, intitulado “AperiTalks on Women in the Social Sciences”, decorrerá no dia 19 de maio das 17h00 às 18h30 no auditório principal da Viale Crispi e inclui a apresentação da reportagem “Gender igualdade nella Geografia italiana” patrocinado pela We-WISER, uma plataforma colaborativa que visa sensibilizar para a questão da igualdade de gênero no campo da geografia. Seguir-se-á um diálogo entre as pesquisadoras e professoras Valentina Albanese, Silvia Aru, Elisabetta Barracini, Martina Dal Molin, Teresa Graziano e Julia Urso.