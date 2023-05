Aceleração da nacionalização da dívida pública

A colocação do primeiro começa no dia 5 de junho e termina no dia 9 de junho valor BTp. Tem um prazo de 4 anos e aumentos de cupom, e também reconhece um bônus de fidelidade para seus assinantes chamados “guarda-gaveta”. Destina-se exclusivamente a investidores individuais, ou seja, famílias. Será possível reservá-lo sem restrições de valor no banco, correio ou simplesmente a partir da sua conta online, desde que esteja habilitada para as funções serviços bancários ao domicílio. Não haverá taxas a pagar Assinaturas na fase de colocação. Como sempre, o novo título será posteriormente listado no Telematic Bond Market da Borsa Italia, onde poderá ser comprado e revendido. O valor mínimo reservável é fixado em € 1.000 e múltiplos deste número. Por fim, a entidade dos vouchers e bónus de fidelização, bem como o código ISIN, serão revelados na quinta-feira anterior ao início da colocação, ou seja, 1 de junho.

O terceiro tipo de título de varejo

BTp Valore é o terceiro tipo de título do governo italiano visando o canal vendo por peças.

Primeiro foi o BTp Italia em 2012, depois em 2020 foi o BTp Futura. A segunda versão não é mais lançada após o quarto pedido em 2021. Veremos se essa nova fórmula terá mais sucesso. A única certeza é que seu lançamento faz parte da estratégia do governo italiano de “nacionalizar” Dívida pública. Em 31 de janeiro, cerca de 730 bilhões de euros estavam em mãos de credores estrangeiros, ou seja, 26,5% do total de ações.

Em 2010, o pico foi de 52%. Acredita-se que a participação atualmente inclua títulos do governo italiano que foram comprados pelo Banco Central Europeu (BCE) como resultado dos dois programas monetários lançados ao longo dos anos para estimular a inflação: o afrouxamento quantitativo (QE) e o PEPP.



E entre 2010 e 2011, os BTPs também foram adquiridos no âmbito do Programa Bolsa de Valores, que visa combater As margens sobem no sul da Europa. Mas, na semana passada, o próprio Banco Central Europeu anunciou que, a partir de julho, deixará de reinvestir títulos em sua carteira com flexibilização quantitativa. Para a Itália, isso significaria cortar um componente quase essencial da demanda por seus títulos soberanos.

BTp Valore, Governo Objetivo: Destacar a tendência positiva do varejo

Portanto, o lançamento do BTp Valore está basicamente dinamizando a demanda doméstica por títulos públicos. Os números dão esperança ao governo. Em janeiro deste ano, as famílias detinham pouco mais de € 213 bilhões em BTPs. Esse valor representou 8,4% do estoque total. Assim, na base anual, houve um salto de 69,12 bilhões. No início de 2022, a parcela da dívida pública detida pelas famílias era de 5,3%. Em doze meses, o estoque parece subir cerca de 35 bilhões. Isso significa, portanto, que as principais compras de BTPs entre as famílias foram iguais a 200% do aumento da dívida.

O interesse em títulos do governo reviveu após uma década de hibernação. O que aconteceu? As yields subiram com a inflação, também porque o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juro em poucos meses de zero para 3,75%. Antes do início do aperto monetário, o yield do BTP de 10 anos era inferior a 1% e hoje está em torno de 4,20%.



Alternativas relativamente seguras, como i contas de depósito Eles não acompanharam. As taxas oferecidas pelos bancos aos clientes cresceram, em média, algumas casas decimais. É natural que a demanda por títulos do governo volte. A BTp Valore se insere nesse clima de redescobrimento do desejo italiano de investimento. E se o BTp Italia desacelera os empréstimos devido à indexação de cupom pela inflação, esse novo ativo garante um retorno certo e gradual ao longo do tempo.

Prós e contras da estratégia do governo

Não será a solução para a diferença. O BTp Valore poderá ajudar a aumentar a parcela da dívida em mãos italianas.

Isso por si só não seria bom nem ruim. Quer sejam cidadãos ou estrangeiros, são sempre credores. O benefício de ter muitas famílias investindo em títulos do governo é principalmente que o último é frequentemente subtraído de especulação nos mercados. Os investidores individuais são menos propensos a comprar e vender no secundário. A desvantagem é que eles geralmente só emprestam dinheiro ao governo quando os preços parecem altos. Em suma, não seria possível contar apenas com as famílias. Somente o financeiro sábio conterá os custos de refinanciamento.

