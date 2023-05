Confinamento de dinheiro, casas e bens As novas regras europeias juntam-se a importantes alterações que já estão em vigor agora

Quais são as novas regras europeias sobre a execução de dinheiro, casas e bens, que se juntam às importantes alterações agora em vigor? As regras de procedimento, limites e poderes de execução mudam tanto para dinheiro, casas e outros bens, um procedimento que resulta na cobrança de um imposto ao devedor para saldar dívidas, na verdade, contratos com credores.

Mudanças significativas já estão em vigor para bloquear dinheiro, casas e bens

As novas regras relativas à apreensão de dinheiro, casas e bens derivam de uma recente decisão do Tribunal de Justiça Europeu que recentemente expressou procedimentos de execução hipotecária para casas, fundos e outros ativos, indicando que Se o contrato entre o banco e o cliente estipular cláusulas abusivas, o cliente pode recorrer Mesmo que o procedimento de reserva já tenha iniciado.

Nos termos da regulamentação europeia em vigor, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais que não respeitem os princípios da boa fé e da equidade, tais como:

compensação pela quebra de contrato do banco;

Excluir ou limitar a responsabilidade do Banco em caso de morte ou lesão corporal do Cliente por ato ou omissão da própria instituição de crédito;

compensação unilateral pelo cancelamento, que permite ao banco manter os adiantamentos caso o consumidor rescinda o contrato;

alterações unilaterais ao contrato, que permitam à instituição de crédito proceder a alterações unilaterais ao contrato sem obrigação de apresentação de qualquer justificação;

Rescisão de curto prazo, que permite ao credor rescindir o contrato sem uma data de término especificada em curto prazo;

cláusulas ocultas, que são uma limitação dos clientes, mas não claramente definidas antes da assinatura do contrato;

rescisão unilateral do contrato pelo banco em determinados casos e condições;

Prorrogações automáticas de contratos a termo, para as quais cada cliente deve obrigatoriamente comunicar a sua intenção de resolver o contrato antes do seu termo para evitar as prorrogações automáticas.

A nova disposição europeia que prevê alterações nos métodos de execução duma hipoteca junta-se a outras alterações importantes já em vigor para execuções de dinheiro, casas e outros bens, começando com novos limites para execuções de fundos.

Na verdade foi estabelecido novos limites para reserva de salário e conta corrente, Que é atualizado todos os anos porque varia e depende do valor do subsídio social que muda todos os anos porque está sujeito a reavaliação.

Para 2023, em resultado da nova reavaliação, o valor da prestação social passou para 503,27 euros mensais durante 13 meses. A reserva salarial depende do valor da prestação social porque, conforme determina a legislação em vigor, você não pode anexar o subsídio mínimo de ajuda de custo, que é igual ao dobro do subsídio social e não pode ser inferior a mil euros.

Assim, se o valor da prestação social é de 503,27 euros, o subsídio mínimo de ajudas de custo para 2023 é de 1.006,54 euros e não pode ser penhorado, enquanto as reservas salariais podem ser feitas com diferentes medidas para além deste valor.

De acordo com as leis aplicáveis, de fato, é possível penhorar o salário de acordo com os limites estabelecidos por lei tanto do empregador quanto da conta à ordem onde é creditado. Em particular, é possível aceitar salário do empregador em 2023 apenas no limite de um quinto, enquanto se o credor for o órgão arrecadador de receita, os limites de reserva de salário são:

um quinto para salários superiores a € 5.000; um sétimo para salários até € 5.000; Um décimo do salário até 2.500 euros

No que diz respeito aos limites da titularidade da conta à ordem, a lei prevê que, com base no saldo disponível na conta, seja possível penhorar a parte que exceda o triplo do subsídio social, ou seja, 1404,30 euros (considerando o valor da prestação social 503,27 euros).

Outras inovações que já foram aprovadas em conexão com a instalação estão relacionadas a cessão a terceiros, Mecanismo que permite a um credor proceder à cobrança de créditos de um devedor, mas na posse de outrem.

O devedor inicial será notificado da penhora com terceiros dos bens executivos e do despacho judicial. A hipoteca com terceiros, de fato, inclui três assuntos:

credor da ação, parte ativa no sentido substantivo e processual;

devedor imposto, parte negativa no sentido substantivo e processual;

Penhora de terceiro, parte apenas no sentido processual.

O devedor inicial da penhora contra terceiros é notificado do título executivo, da liminar e das notícias recentes da penhora relativas aos foros. Com efeito, prevê-se que, quanto à apropriação de bens móveis de terceiros, a competência seja do juiz e, portanto, do tribunal do lugar onde se encontrem os bens, enquanto quanto à penhora de créditos, a jurisdição do juiz é do lugar onde se encontram O devedor tem domicílio, domicílio, habitação ou sede social.

Por outro lado, se o devedor for uma administração pública, a competência é do tribunal do lugar onde o terceiro tenha domicílio, residência, residência ou sede social.

As inovações relacionadas ao penhor também dizem respeito aos procedimentos: o devedor inicial deve, de fato, ser notificado do título executivo e inventário e o solicitador pode providenciar a notificação via Pec, certidão e. – E-mail, ou por oficial de justiça.

A partir de junho de 2022, em processos de penhora com terceiro, a responsabilidade pelas novas obrigações cabe ao advogado do credor, sendo sempre necessário notificar o êxito do registo tanto do devedor como do terceiro penhorado Documento de reserva para terceiros.