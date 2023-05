A economia azul está crescendo e chegando a 142,7 bilhões de euros – JUORNO.it

A Itália desacelera, mas continua a crescer, embora as perspectivas econômicas gerais permaneçam altamente incertas devido à inflação persistente acima do esperado. Após a revisão em alta das estimativas do FMI e da UE, é agora o centro do estudo da Confindustria para confirmar a evolução positiva do PIB italiano também para o segundo trimestre, sobretudo graças ao turismo, que continuou a operar e agora está de volta ao pré-Covid. Quanto melhores os números do PIB, mais espaço o governo tem para suas intervenções, como o corte estrutural e o alargamento da carga tributária anunciados pela primeira-ministra Giorgia Meloni no Festival de Economia de Trento.

No total, o corte para este ano é de 8,5 a 9 bilhões. Para entender se os recursos estarão lá novamente no ano que vem, teremos que esperar até setembro, quando uma nota de atualização do Def faz as contas atualizadas de despesas e receitas. Na sua análise mensal da situação económica, a Confindustria mostra que o segundo trimestre de 2023 abriu com alguns sinais fracos para a Itália, depois de um bom desempenho do PIB no início do ano. A situação é crítica nos serviços, com o turismo a subir nos primeiros três meses do ano acima dos níveis de 2022, atingindo níveis próximos de 2019. A situação na indústria e construção é mais cinzenta. O preço mais baixo do gás é um grande impulso positivo, explica a Confindustria, mas o consumo ainda é afetado pela inflação, que subiu em abril de +7,6% para +8,2% ano a ano. Deve ser apenas um aumento temporário, porque nos próximos meses serão preços de gás cada vez mais baixos e todos os efeitos do aumento da taxa.

Por seu lado, a subida das taxas de juro está a pesar sobre os investimentos, uma vez que a subida do custo do crédito abrandou: a taxa paga pelas empresas italianas saltou para 4,30% em março, mais de três vezes o nível do final de 2021 ( 1,18%). Ao reduzir os empréstimos, a Confindustria carece de apoio à produção e ao investimento. Além disso, as exportações praticamente pararam devido à desaceleração global. Tudo isso levou à terceira queda consecutiva da produção industrial em março. O desafio para a economia italiana é continuar crescendo mesmo em um contexto de fraqueza impulsionado pelo aumento das taxas de juros: a produção industrial da zona do euro caiu em março (-4,1%), tornando o primeiro trimestre negativo (-0,2%) e A Alemanha acabou em recessão técnica.

Se o PIB italiano continuar a testar os próximos aumentos (o mercado precificou pelo menos dois) e a testar a implementação do Pnrr, em setembro também serão considerados os cálculos do espaço disponível para voltar à carga fiscal. O governo de Meloni já fez isso duas vezes. A primeira é a manobra, refinanciar a redução de 2% introduzida por Draghi para rendimentos até 35 mil euros e aumentá-la para 3% para os até 25 mil euros, num custo total de cerca de 5 mil milhões. A segunda está no decreto de trabalho, em que a redução da carga fiscal aumentou para 4 pontos para um rendimento total no valor de 35 mil euros.

No geral, vale $ 3,5-4 bilhões, que se estendem por 9 meses, de acordo com algumas estimativas, podem se traduzir em até € 80-100 por mês na folha de pagamento. A intervenção termina no final do ano, mas o governo já anunciou a intenção de encontrar recursos para prorrogá-la. Na frente do Pnrr, o ministro das Relações com o Parlamento, Luca Siriani, de Trento, garantiu que não haverá problemas porque é “uma das obrigações fundamentais do governo”. Não é por acaso que o Ministro responsável pelo plano, Rafael Vito, apela à colaboração de todos os sujeitos envolvidos e pede, em particular, apoio ao Tribunal de Contas “na fase de reporte, amostragem e verificação da obtenção de resultados” após relatório de ontem dos juízes de contabilidade.