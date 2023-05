Mudanças significativas no uso e valor do título da casa a partir de 2023

Quais são as mudanças significativas no uso e no valor de um título privado em relação a uma casa a partir de agora em 2023? Caução privada é o documento que substitui a fiança geral perante tabelião e pode ser autenticada, ou seja, traz a assinatura aposta na presença de tabelião ou de qualquer outro funcionário público, para apuração da identidade da pessoa que assinado e neste caso constitui prova legal, mas também não está documentado, nem ainda tem valor legal.

Existem muitos casos em que uma escritura privada pode se tornar um documento oficial, incluindo a venda ou aluguel de uma casa. Vamos ver como fazer e seu valor legal e legal.

Como tornar um acordo especial efetivo em 2023

De acordo com as leis aplicáveis, Para que um escrito seja válido, ele deve atender aos chamados requisitos de especificidade e autenticidade Deve incluir itens específicos, como:

título, para enquadrar o assunto da própria escrita;

Conteúdo, no caso de venda de imóveis ou móveis, ou carros, ou para divisão de bens imóveis entre cônjuge e filhos fracos, ou para empréstimo entre pessoas físicas, ou doação a filhos ou outros parentes, ou para identificar ações de uma empresa ou outra propriedade, ou para atribuir uma marca registrada, etc.;

se for imóvel, deve ser informado o município em que está localizado, rua e número da casa, dados cadastrais, limites, procedência do imóvel e preço de venda;

Inclua quaisquer avisos de recebimento, que certifiquem que o comprador pagou pelo serviço;

Termos de pagamento;

assinaturas das partes que celebram o acordo privado;

A data que é usada para entender quando foi escrita.

O título privado pode ser registrado e tem validade e eficácia jurídica, mas mesmo que não seja registrado tem validade e eficácia jurídica real como qualquer outro título, mas não tem valor probatório porque sempre pode ser livremente repudiado pela pessoa contra quem é é emitido.

Se a escritura particular estiver registada, de facto, todos os que quiserem impugnar o documento devem provar a sua nulidade, enquanto que na presença de escritura particular não registada cada uma das partes pode repudiar o documento a qualquer momento, cabendo sempre à outra provar a validade e eficácia do documento.

As leis atualmente em vigor permitem o uso de um contrato particular para vender ou comprar uma casa Mas o Tribunal de Cassação interveio recentemente no caso, explicando que para provar a propriedade de um imóvel, uma simples escritura privada pode ser válida, sem a necessidade de permitir que você entre em contato com um notário e pague os custos relacionados a uma escritura pública ou autenticar algumas assinaturas, mas Na presença do chamado contrato de crédito.

É um contrato perfeitamente válido do ponto de vista jurídico envolvendo duas partes, pelo qual uma se obriga a transferir um bem para a outra no futuro, de acordo com prazos pré-determinados pelas próprias partes.

Por exemplo, se uma pessoa compra uma casa e a coloca em nome de outra pessoa por vários motivos de interesse pessoal, por exemplo, marido e mulher compram uma casa juntos, mas apenas em nome do marido, se surgir uma disputa no futuro, O colono pode reivindicar a propriedade da casa graças a uma escritura especialsem a necessidade de trabalhar como notário.

Com efeito, o Tribunal de Cassação reconheceu que um instituidor, ou seja, uma pessoa que não aparece como o proprietário do imóvel, não tem obrigação de provar a existência do contrato fiduciário, desde que possua outro documento escrito, especificamente o contrato, no qual o síndico declara não ser o único proprietário do bem.