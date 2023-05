A economia está crescendo, mas Sanchez está correndo riscos – Corriere.it

Para entender para onde a Espanha está indoVeja a votação local hoje. Votamos para renovar as associações 12 dos 17 governos regionaisou comunidades autónomas, 38 províncias e todos os conselhos municipais. E a nomeação ocorre apenas seis meses antes das eleições gerais nacionais, quando o governo minoritário do líder socialista Pedro Sánchez será convocado para um duro confronto com o partido populista de Alberto Núñez Figo. Ambos os campos têm problemas com seus respectivos radicais – os partidos separatistas que Sánchez teve de apoiar nos últimos anos e o reacionário de direita Vox, com quem o povo provavelmente se aliará – mas, por enquanto, o campo conservador tem uma vantagem.

economia que vai A ironia de Sanchez é que os resultados econômicos são objetivamente positivos, mas sua liderança não parece se beneficiar deles. O PSOE corre o risco de perder regiões como Valência, Aragão, La Rioja, Castilla-La Mancha e as Ilhas Baleares, bem como o município de Madrid, que se juntará à área metropolitana. mas Se houvesse um código de cidade para esta discrepância Da esquerda espanhola, esta é Sevilha. Lugar simplesmente maravilhoso. Sevilha é um lugar onde o humor está no ar e a beleza está nos olhos, onde quer que você se vire. Um lugar onde todos podem se sentir em casa, que mais do que qualquer outra parte da Espanha simboliza a incrível transição da dobra do franquismo para o apelo que é exercido por milhões de pessoas em todo o mundo. Sevilha e Andaluzia estavam, algumas décadas atrás, atrás do nosso sul em todos os rankings, enquanto hoje podem nos olhar com olhos californianos. A ironia de Sevilha é que existe Um prefeito socialista muito amadoque pode perder o emprego devido à impopularidade de Sanchez.

receita do antonio Antonio Muñoz tem 63 anos e é gay assumido, o que já diz muito: sua receita de sucesso é ir com modernidade e direitos sem a menor arrogância para com um passado tradicional do qual nem mesmo uma cidade hedonista como Sevilha pretende se livrar. Assim, por um lado, tem projectado a cidade numa dimensão cada vez mais nacional e internacional, em todos os sectores. Político destaca, por exemplo, a importância da Cartuja, Parque de Ciência e Tecnologia A Comissão Europeia queria estabelecer a sede do novo Centro Europeu de Transparência Algorítmica. No entanto, muitas outras iniciativas desse tipo devem a Muñoz: por exemplo, o Centro de Convenções Vibes, construído no bairro popular do leste de Sevilha, que sediará o Grammy Latino em 2023, o primeiro do gênero fora dos Estados Unidos. mas também o concerto de Goya, O prêmio de cinema mais importante da EspanhaQue o prefeito conseguiu agarrar pela primeira vez em Madri. Sem descurar as críticas de cinema independente e música eletrónica. READ Mudança de titularidade, se o fizer nestes concelhos, vai poupar muito dinheiro: quem diria que

A Guerra dos Tronos Sempre foi ele, Muñoz, como consultor de planejamento urbano, turismo e cultura, o arquiteto do desembarque de produções ficcionais internacionais como A Guerra dos Tronos, com o Alcázar – um suntuoso palácio real, uma maravilha arquitetônica nada menos que a Alhambra de Granada – transformado na sede do Reino de Dorne (para os fãs da série, aquele em que Jaime Lannister entra espetacularmente no palácio como Casa Martel é uma cena de culto). Não o suficiente, mesmo os fabricantes de a coroa Eles escolheram o Alfonso XIII Hotel para filmar cenas em Beverly Hills e a propriedade Casa de Pilatus para o casamento egípcio de Mohamed Al-Fayed.

Procissões e touradas Ao mesmo tempo, porém, o autarca não desdenha o lado mais identitário e menos cosmopolita da sua sociedade, as procissões religiosas da Semana Santa, o flamenco, as touradas, e todas as coisas que não representam as suas paixões mais desenfreadas mas que tão cultiva habilmente que não põem em dúvida a sua autenticidade: uma lição para qualquer líder progressista, local, global ou global, quem quiser Saia do debate sufocante entre a elite e o povo. Com efeito, ninguém mostra Marte quando declara que «durante o próximo mandato faremos mais para consolidar esta cidade como referência cultural espanhola e europeia, Economia verde e transformação digitalPorque, assim que abre um novo bar, mesmo que pequeno, nunca falta à inauguração, apresentando-se sem viaturas oficiais e guarda-costas e conseguindo apresentar-se não como um habilidoso agricultor de consensos mas como “um de nós”. “

O sucesso está em jogo Esteja ele no set ou não, ele sabe o quão crível parece. E, segundo os números, as 6,5 milhões de dormidas que fizeram de Sevilha uma das capitais mundiais do turismo em 2022 vão prender qualquer um em seu assento. O problema é que tudo isso não impede Antonio Muñoz em nada, porque ele está lá fator Sanchez. “As pesquisas indicam que três em cada quatro espanhóis pretendem basear seu voto em questões domésticas, mas um quarto deles admite que dependerá de questões nacionais”, afirmou. Político Cientista político Pablo Simon. Questões patrióticas colocam em risco um prefeito de sucesso como Muñoz. E isso é Um paradoxo dentro de um paradoxo. Em um nível puramente numérico, o governo socialista certamente não pode ser considerado falido. Ele administrou bem a covid, e fez o PIB crescer a uma média acima da média europeia, reduzir o desemprego ao nível mais baixo desde 2008, aumentar o salário mínimo para 1.000 euros, criar um rendimento básico e garantir os preços energéticos mais baixos da Europa graças à “exceção ibérica” ​​de que beneficiava (juntamente com Com Portugal) ao impor um limite ao custo do gás, geriu fundos de recuperação em uníssono com a Comissão da UE. Em teoria, um blockbuster, com coisas de “esquerda”, mas no sentido mais básico do termo, medidas populares e bom senso em várias emergências. no entanto Sanchez está em perigo, com as pesquisas dando a ele 7 pontos atrás em comparação com a popularidade. Instintivamente, alguém poderia pensar que ele paga pela tendência de não usar a astúcia de Muñoz para desafiar abertamente uma Espanha mais conservadora ou obscurantista, sempre colocando questões de gênero e direitos LGBTQ em primeiro plano. Em vez disso, os analistas espanhóis convergem para outra explicação para as dificuldades do primeiro-ministro: Sua aliança com os separatistas catalães e nacionalistas bascosSem o qual não teria aprovado as leis orçamentárias. READ Coldiretti, tomates da China invadindo a Itália dobraram - Rimininews24.it