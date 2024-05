Pier Carlo Padoan: Este é o Ministro da Economia do governo de Renzi

O relatório econômico vem da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Pier Carlo Padoan É novo Ministro da Economia Para o governo de Renzi. Ele mesmo confirma isso para Il Sole 24 Ore. Padoan, economista e professor universitário, foi consultor do Banco Mundial, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Durante seis anos foi Secretário-Geral Adjunto e Economista-Chefe doOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Padawan foi nomeado chefe do Istat no final de janeiro e foi o representante da OCDE em finanças para o G20 e chefe da resposta estratégica da Iniciativa de Crescimento Verde e Inovação da organização.

Pier Carlo Padoan: Ministro da Economia no governo de Renzi O seu currículo inclui também a gestão da Fundação Italianieuropei, o think tank político de Massimo D’Alema. Entre 2001 e 2005, atuou como Diretor Executivo do Fundo Monetário Internacional para a Itália, responsável pela Grécia, Portugal, São Marino, Albânia e Timor Leste, enquanto de 1998 a 2001 foi Conselheiro Económico da Presidência do Conselho de Ministros. , em cooperação com os primeiros-ministros Massimo D’Alema e Giuliano Amato, responsável pela coordenação da posição italiana nas negociações da Agenda 2000 para o orçamento da UE, a Agenda de Lisboa, o Conselho Europeu, reuniões bilaterais e cimeiras do G8.

Pierre Carlo Padoan e a crise da dívida – O vice-diretor do Libero, Franco Bechis, refere-se no Twitter ao que Padoan disse em 2010, pouco antes da eclosão da crise generalizada:

Em entrevista ao Il Sole 24 Ore, Pier Carlo Padoan explica que a situação ainda é “muito delicada” devido aos problemas de países como Grécia, Irlanda e Portugal, sobrecarregados por “uma combinação de problemas: fiscais, fiscais, de competitividade e déficit”. Crescimento.” Em relação à Itália, explica Padoan, as dívidas são altas, mas estáveis. Ele acrescentou: “Mesmo durante a crise, o preço subiu muito pouco. Os mercados ficam com medo quando há um rápido desenvolvimento das dívidas.” Na região da OCDE, o crescimento económico deverá atingir 2,8% este ano, depois diminuir para 2,3% em 2011 e depois subir novamente para 2,8% em 2012. Na verdade, a recuperação global já está em curso há algum tempo, embora as taxas de desemprego permaneçam elevada em muitos países. “, confirma o vice-secretário-geral da Organização, Pierre Carlo Padoin. Ele acrescenta que “a recuperação – é muito mais forte nas economias emergentes, enquanto permanece fraca e desigual na maioria dos países da OCDE, e recentemente mostrou um estado de incerteza”. A OCDE diz Economia e Desenvolvimento A recuperação “continua, mas está a abrandar”.

Pier Carlo Padoan e a crise -O que você acha da crise? Em artigo antigo na República, comentando sua nomeação para o Estado, ele disse:

“Os impostos menos prejudiciais ao crescimento são os impostos sobre a propriedade, como a União Monetária Internacional, enquanto os impostos que, se reduzidos, favorecem a recuperação e o emprego são os impostos sobre o trabalho.” Esta pode ser a afirmação de Pier Carlo Padoan, presidente do Istat, entre os candidatos ao cargo de Ministro da Economia. Para ele, o problema italiano é que há uma dívida pública elevada e um crescimento baixo e é necessário atacar as causas estruturais que estão a travar a nossa economia. Certamente para o chefe do Istat é melhor focar no crescimento do que na dívida. Os 2 biliões de euros de dívida que pesam sobre os italianos não são suficientes para arrepiar os cabelos, porque se é verdade que a Itália é um dos países com maior dívida, também é verdade que é o país que o é, e não apenas na zona euro, mas também no grupo da OCDE, está entre os países que menos necessitam de ajustar o seu excedente primário para estabilizá-lo.

