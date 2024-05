Será a ascensão dos chineses semelhante à ascensão da Toyota na Europa em 2030?

que chinês Chegando Europa Isto é óbvio, mas espera-se que o impacto a médio prazo seja muito mais amplo.

estudar Aniasa, Payne & Companhia ““Casa e Igreja no Setor Automotivo”A pesquisa anual sobre a mobilidade dos italianos explora o tema em profundidade.

Acontece queSituação atual do veículo E no Velho Continente, isto é apenas uma pequena parte de um quadro maior: estamos a entrar num Uma nova era de geopolítica de quatro rodascom o China Sempre no centro do debate.

No 2019o 42% dos carros vendidos na China pertencem a marcas europeiasEnquanto apenas 27% eram marcas locais.

No 2023A situação mudou radicalmente: 32% dos carros vendidos na China pertencem a marcas europeias, embora sejam boas 43% vieram de marcas locais.

A República Popular recuperou o seu mercado. Isto representa um Uma importante mudança no equilíbrioEstamos testemunhando uma entrada Novos players no mercado automobilístico global. Em particular, a chegada das marcas chinesas ao mercado europeu poderá iniciar uma nova fase.

Um ataque que mudaria o mercado?

ANIASA e Bain & Company esperam isso Até 2030, os fabricantes chineses terão uma quota de mercado de pelo menos 7% (ou mais).com um impacto significativo em países comoItáliao reino unido E a Françaque está entre os grandes importadores de veículos.

Fazer Exemplo O gigante número um do mundo, Toyota vendeu 888.770 euros na Europa em 2023, Para obter uma participação 6,9%. Números que fazem você pensar

Você pode estar interessado: Incentivos para carros novos: a (por enquanto) promessa ilusória do governo