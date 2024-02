O novo SUV da Fiat finalmente chegou e todo mundo já quer: compacto e estiloso | Fila na agência

O novo SUV compacto da Fiat é um dos carros mais esperados de 2024, e agora aqui estamos: aqui está ele em toda a sua glória, compacto e elegante.

Fabricante de Turim Ele nunca decepciona as expectativas de seus muitos clientes e é capaz de fazê-lo Não se trata apenas de conquistar o mercado italiano, mas também o mercado internacional. Principalmente o mercado Sul Americano Onde, de fato, O novo modelo SUV da Fiat Você já cometeu um enorme massacre de corações.

Há vários anos, o carro com tração nas quatro rodas da Fiat está nas ruas Brasil Mas muito em breve a espera também terminará para nós e poderemos conduzir este novo modelo de Torino pelas ruas País bonito. O novo SUV da Fiat é Tem 4,10 metros de comprimento e 1,78 metros de largura E Seu comprimento é de 1,58 metros. Diz-se que o SUV é Fiat latejar E seu design é Compacto e confortável de dirigir.

O Pulse SUV pode acomodá-lo bem Cinco passageirosincluindo a sua bagagem, graças às dimensões generosas da mala Cabine traseira É igual 370 litros. Dentro do habitáculo encontramos um Tela central de 10,1 polegadas O que é necessário para Sistema de informação e lazer. O design exterior dá ao carro Linha limpa Mas também marcado E Bem definidotambém abordou Esportividade.

o InteriorEm vez disso, eles são confortável E confortável com os acabamentos Couro preto que isso Volante confortável Rico em diversos botões para facilitar a condução do motorista e evitar que ele se distraia enquanto dirige. Mas as verdadeiras joias do SUV Fiat Pulse estão dentro do carro, ou seja, dentro Partes mecânicas.

Fiat Pulse SUV, potente e de alto desempenho

lá Fiat Pulso Híbrido Ele tem Motor 1.0 turbo a gasolina de 3 cilindros e 125 cavalos de potência Que, graças ao sistema Híbrido moderado de 48 volts Estes foram adicionados ao modelo italiano para atender aos nossos padrões Leis de Trânsitodeveria ser um O torque aumentou de 200 para 249 Nm. Isso é para Reduzir significativamente o consumo e as emissões Para o carro.

o intercâmbio Encontrado no Fiat Pulse SUV automático ou Manual E ele é de Tipo CVT. O trem de força possui um motor turbo de três cilindros e 1.0 litro que pode ser movido por Gás (125 cv) ou para Etanol (130 cv). Existe também a possibilidade de executá-lo usando1.3 Firefly de 101 a 109 cv Dependendo do tipo de combustível (gasolina ou etanol). Há também uma cópia Abarth Que pode se desenvolver bem 185 cv.

O SUV Fiat Pulse chegando à Itália

Este novo modelo Fiat na versão SUV já conquistou o mercado automóvelAmérica latina Cometer assassinato em vendas (Mais de 100.000 unidades). Porém, o carro da montadora sediada em Turim também deve estrear em seu país de origem, e isso acontecerá mais cedo do que esperamos.

na verdade, O SUV Fiat Pulse está previsto para chegar à Itália no segundo semestre de 2024 Muito provavelmente durante Temporada de verão. Período dedutível de um apegado Dedicado a este SUV com as palavras “muito certo“Do termo verdadeiro O que significa em espanhol verão. Futuros compradores e clientes fiéis da marca italiana Fiat mal podem esperar para colocar as mãos neste novo modelo Experimente nas ruas italianas.