As vendas no varejo dos EUA estão em dificuldades! – Financiamento Iceberg

Ontem foi um dia perfeito, com novos máximos nos mercados europeus, conforme previsto por Pontusilla no Twitter, os títulos subindo novamente e o dólar quebrando temporariamente o nível de 1,07.

Obviamente, vamos falar sobre dados, consumo e subsídios que diminuem magicamente à medida que as empresas anunciam demissões recordes em todos os lugares.

Como já vos disse, o consumidor americano histórico é aquele que, quando perde o emprego, não quer sobrecarregar o Estado solicitando subsídios, mas prefere pedir empréstimos de 22% no cartão de crédito. Então, no momento certo, ele organizará um massacre.

É claro que tudo isso, enquanto Deus Sem Memória continua a enviar dezenas e dezenas de bilhões de dólares para a Ucrânia e Israel, são perdas e guerras criminosas.

Ontem, o consumo diminuiu repentinamente.

A segunda revisão negativa dos dados dos últimos meses e, claro, primeiro eles divulgam dados aleatórios, depois os corrigem.

Obviamente, essas taxas também foram revisadas, não tenha pressa, caíram além dos 0,2% esperados.

Depois de dois meses arrastando o catering, quando você está em recessão, você gasta e publica o que não tem, e o governo fará o resto para classificar os dados, especialmente durante os feriados.

Este é o pior declínio mensal desde março de 2023 e o pior aumento anual desde a primavera da pandemia.

Mas obviamente, como a matemática eleitoral é matemática, no pior ano para o consumo dos últimos três anos, o PIB, que representa mais de 75% do consumo, subiu!

Você entende como a matemática funciona?

As vendas no varejo também caíram, e o interessante é que a mídia esperava +0,2%, mas aparentemente chegou a -0,5%.

É claro que o trabalho do analista na terra das cartas de tarô é realmente difícil.

Portanto, o nível de consumo está voltando às glórias da Covid, dos registros de cartões de crédito e da recessão imobiliária.

incrível!

Pense na beleza: se você também remover a inflação dos últimos anos, as vendas reais despencaram, caindo em 11 dos últimos 15 meses.

O interessante é que nos dados de janeiro, os dados de consumo usados ​​para formar o PIB colapsaram literalmente 0,4%.

Expectativas? Obviamente um crescimento de 0,2%.

E apostamos que os nossos heróis também irão aumentar o seu PIB no primeiro trimestre, apesar do colapso do consumo.

A eleição exige isso e Biden exige muito disso.

Vamos tentar resumir.

China está em contração

A Alemanha está em recessão!

O Japão está em recessão!

Agora a Inglaterra também se encontra numa recessão técnica.

Os números mostram que a economia britânica entrou oficialmente em recessão Leia mais🔗 https://t.co/rUvzQMOtk6 -Sky News (@SkyNews) 15 de fevereiro de 2024

O bonito é que há pessoas ingénuas que acreditam que o PIB dos EUA está a voar, enquanto tudo à sua volta está em recessão, e nós estamos a voar com burros.

Uma mensagem para aqueles que dizem que não há problema de monarquia na Inglaterra.

Os gastos com construção caíram 0,5%, mas sobretudo o valor anterior foi revisto de -0,2% para -0,7%.

Já falamos da Alemanha, e é melhor não dizer mais nada da França, ontem a senhora Lagave disse que…

O spread cai para 149 pontos base, o nível mais baixo em dois anos

“Nunca disse que não pretendemos baixar as taxas de juro. Estou a tentar ter muito cuidado com esta questão. “O processo de desaceleração da inflação está em curso”, disse Lagarde. pic.twitter.com/ObL2QbElw2 -Andrea Mazalay (@icebergfinanza) 15 de fevereiro de 2024

Entretanto, o spread atingiu o seu nível mais baixo em dois anos, com muitos a especular sobre o dia do juízo final para as nossas obrigações governamentais.

“Os dados mais recentes confirmam o processo de desaceleração da inflação em curso e espera-se que nos empurre gradualmente para baixo ao longo de 2024, à medida que o impacto dos choques ascendentes anteriores se desvanece e as condições de financiamento restritivas ajudam a empurrar para uma inflação mais baixa.” O novo quadro poderá colocar em risco a carteira de obrigações e as operações de crédito; Concluiremos a revisão da estrutura dentro de dois meses. “A última coisa que quero é tomar uma decisão precipitada e então a inflação começar a subir novamente.”

Mas, bendita mulher, o que você quer é que haja uma recessão em todos os lugares e, acima de tudo, uma depressão imobiliária.

Mas serão eles os seus amigos alemães que continuam a dizer-lhe que a hiperinflação está a chegar em Weimar?

O BCE De Cosdella diz que as previsões do banco prevêem que a inflação continuará a cair, mas ainda precisa de algum tempo para determinar o momento exacto de um corte nas taxas.

Bem, entretanto, os partidos de extrema-direita ganham vantagem com base na raiva e a história começa a bater novamente.

Então você ficará feliz caindo das nuvens.

Tudo o que você precisa fazer é fraudar a eleição, você não terá outra chance!

Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feliz pouso suave!

