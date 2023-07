Borsa Italiana, Comentário em 10 de julho de 2023

Algumas reflexões Entre as manchetes do setor bancário: Destaque para a ascensão do BPER Banca. Excelente desempenho também para FinecoBank. Na micro progressão de Stellantis

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Incrementos fracionários registrados Na primeira sessão da semana.

o FTSEMib Subiu 0,34%, para 27.872 pontos, após oscilar entre a mínima de 27.620 pontos e 27.997 pontos. o FTSE Itália Todas as Ações registrou alta de 0,33%. direção oposta a Chapéu médio da FTSE Italia (+0,3%) f Estrela do FTSE Itália (-0,1%).

o bitcoins Foi confirmado em mais de $ 30.000 (mais de € 27.500).

o Spread BTP-Bund Ficou acima dos 170 pontos, com Retorno BTP por dez anos que variou entre 4,35% e 4,4%.

EU’euro Perto de $ 1,1.

Alguns pensamentos no meio Ações de bancos.

ascensão do Papel Bancário (+2,52% para 2,806€).

UniCredit Lucro de 0,07%, para 21.295 euros. Os analistas do Goldman Sachs elevaram o preço-alvo no instituto, liderado por Andrea Ursell, de € 27,75 para € 29,5. Especialistas confirmaram o sinal de compra de ações.

Excelente desempenho também para FinecoBank (+3,27% a € 13,27). Os analistas do JPMorgan reduziram o preço-alvo da empresa de € 18 para € 17,1. No entanto, os especialistas confirmaram a regra do “excesso de peso”.

em progressão parcial estrelas (+0,36% para € 16.266). Como parte da segunda parcela do programa de recompra de ações, no âmbito do programa de recompra de ações anunciado em 7 de junho de 2023, a gigante automobilística anunciou que comprou entre 30 de junho e 6 de julho de 2023 2,82 milhões de ações em tesouraria a um preço médio ponderado de € 16,1379. , no valor total de 45,51 milhões de euros.

Destaca-se entre as empresas de menor capitalização senta (+3,13% para 3,62€). A empresa anunciou que criou o Hybitat com o e-Novia, cujo objetivo será criar um sistema inovador de geração e armazenamento de hidrogênio para uso residencial.

Pérola Registou um salto de 9,69% para 1,82 euros, no dia do início do aumento de capital de 70 milhões de euros. para trás, Direitos perdidos 80% para 0,13€. O preço das ações de Pierrel foi revisado para € 1,6592, enquanto o preço inicial dos direitos foi fixado em € 0,6508. A sociedade vai oferecer 45.776.255 novas acções ordinárias ao rácio de 5 novas acções por acção, ao preço unitário de 1,529€.