Borsa Italiana, Comentário da audiência de 11 de julho de 2023

O dia começou com os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Progressão fracionária.

às 09.10 FTSEMib Era, com alta de 0,21%, para 27.930 pontos, enquanto il FTSE Itália Todas as Ações Ele ganhou 0,27%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,44%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,37%).

o Principais índices de ações dos EUA Ele registrou ganhos fracionários na primeira sessão da semana. O Dow Jones recuperou 0,62%, para 33.944 pontos, enquanto o S&P500 subiu 0,24%, para 4.410 pontos. Desempenho semelhante ao Nasdaq (+0,18% para 13.685 pontos).

Assento não confirmado para Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei registou uma subida de pelo menos 0,04% para os 32.204 pontos, depois de ter oscilado entre um mínimo de 32.084 pontos e um máximo de 32.469 pontos.

o bitcoins Ultrapassou os 30.500 dólares (mais de 27.500 euros).

o Spread BTP-Bund Ainda está acima de 170 pontos, com o yield do BTP de dez anos caindo para 4,35%.

EU’euro Excedeu $ 1,1.

Foco nas ações do setor bancárioApós os aumentos feitos no dia anterior.

UniCredit Registou um decréscimo de pelo menos 0,16%, para 21,26 euros. No âmbito do programa de recompra de ações ordinárias lançado em 30 de junho de 2023, o Banco anunciou que, nas sessões entre 30 de junho e 7 de julho de 2023, adquiriu 281.500 ações próprias, ao preço médio ponderado de 21,2901 euros por ação, num total de 281.500 ações em tesouraria. com um valor aproximado de 5,99 milhões de euros.

Pierrel continua no centro das atenções. o procedimentos Ganhe 3,3% para 1,88 euros, enquanto eu Direitos relativos ao aumento de capital Perderam 15,3%, para 0,1101 euros.

Na Euronext Growth, Milan se concentrou no Green Oleo, no dia da sua estreia no preçário das pequenas e médias empresas dinâmicas e competitivas. As ações da empresa foram colocadas a 1,15 euros.