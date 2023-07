Trigo, 8 navios descarregando trigo estrangeiro nos portos da Puglia. “SOS Feito na Itália”

Fujiya – Há 8 navios de diferentes países da UE e de fora da UE descarregando grãos nos portos da Puglia de Bari a Barletta, quando a aula está prestes a terminar na Puglia.

Coldiretti Puglia denunciou isso, pois os agricultores gastaram até 300 euros por hectare para produzir trigo, Em comparação com períodos pré-conflito na Ucrânia, enquanto a demanda por trigo feita 100% na Itália contrasta com anos de desatenção e concorrência desleal de importações do exterior, especialmente de regiões do planeta que não respeitam as mesmas regras de segurança alimentar e o meio ambiente em vigor na Itália.

A redução inaceitável das taxas levou a uma queda de 40% nos preços em relação ao ano passado.

É inaceitável – diz Coldiretti – que, diante do aumento de 12% no preço da massa ao consumidor descoberto pelo Istat em junho, Em vez disso, o trigo duro nacional necessário à sua produção custa apenas 33 cêntimos o quilo aos agricultores que, para comprar apenas um café, têm de vender até 4 quilos de trigo. As receitas – diz o regional Coldretti – não cobrem de fato os custos incorridos pelas empresas agrícolas e põem em risco a semeadura, mas também a soberania alimentar do país, com o risco de ceder grande parte do território.

A manobra especulativa está a cargo de um aumento acentuado das importações de trigo duro do Canadá, que saltaram +1.018%, passando de 38,3 milhões de quilos nos primeiros três meses do ano passado para 428,1 milhões no mesmo período de 2023, segundo análise de Coldiretti em dados Istat.

Os agricultores estão dispostos a receber um salário justo pelo seu trabalho Aumentar a produção de trigo duro onde o uso de glifosato é proibido na fase de pré-colheita, ao contrário do que ocorre no Canadá e em outros países. Os caminhos do abandono e empobrecimento da actividade da cultura do grão são insuportáveis ​​e prejudiciais para o tecido económico da região, que deveria antes especializar-se, apostar na agregação, apoiado em serviços adequados e orientado para uma qualidade cada vez superior, apostando exclusivamente na valorização do as variedades agora reconhecidas em todo o mundo.

É necessário ajustar imediatamente os preços do trigo duro – salienta Coldiretti – para apoiar a produção em tempos difíceis para a economia e o emprego. As variedades de trigo duro mais bem selecionadas, de Emilio Lepido a Furio Camillo, de Marco Aurelio a Massimo Meridio e até trigo Panoramix e Maiorca, são cultivadas por agricultores da região de Puglia, que produz mais de um quarto do trigo duro italiano.

áreas semeadas – acrescenta Coldiretti Puglia – podem se multiplicar já na próxima temporada, Com uma produção de trigo que deve apostar na agregação, ser suportada por serviços adequados e tender para uma qualidade cada vez superior, apostando exclusivamente em variedades valiosas, hoje reconhecidas em todo o mundo.

É necessário agir imediatamente nos acordos da cadeia de abastecimento entre empresas agrícolas e industriais e intensificar as verificações ao longo da cadeia de abastecimento, Com metas qualitativas e quantitativas precisas, preços justos que nunca ficam abaixo dos custos de produção exigidos pela nova lei para combater as práticas desleais, mas também trabalhar para combater a invasão da vida selvagem que força o abandono em muitas regiões do interior da Terra e apoiar pesquisas públicas com inovação tecnológica.Apoiar a produção e proteger a biodiversidade e como resposta às alterações climáticas.

Mas também deve garantir que as importações de produtos de países terceiros obedeçam aos mesmos padrões sociais, Aspectos saudáveis ​​e ambientais da produção italiana e europeia, Coldiretti enfatiza ao enfatizar que também é necessário reduzir a dependência de países estrangeiros e trabalhar imediatamente para acordos de cadeia de suprimentos entre empresas agrícolas e industriais com objetivos qualitativos e quantitativos precisos e preços justos que – aponta Coldiretti out – nunca cair abaixo dos custos de produção Conforme exigido pela nova lei contra práticas desleais.

Precisamos reativar imediatamente o Comitê Nacional Unificado do Trigo Duro – especifica Coldiretti – que foi suspenso em caráter experimental em outubro de 2022, porque dá transparência ao mercado e oferece a possibilidade de posicionar todos os atores da cadeia de suprimentos, eliminando distorções e fragmentação nas bolsas de mercadorias locais.