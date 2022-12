Georgina Rodriguez, poste uma foto com joias por um milhão e meio de euros. Pílulas de mídia social – Corriere.it

A partir de Federica Banderale

Brincos, anéis, pulseiras e relógios de grife: a companheira de Ronaldo causa polêmica em algumas fotos do Instagram mostrando joias preciosas de alto valor. Seus seguidores dizem: “Não respeite o momento difícil”

Polêmica social de Georgina Rodriguez, a modelo de 28 anos, que atualmente está no Catar para incentivar o companheiro Cristiano Ronaldo, que disputa a Copa do Mundo com Portugal. Ela postou uma foto mostrando sua impressionante coleção de anéis e pulseiras para seus 40,3 milhões de seguidores no Instagram. “Ele estava usando acessórios no valor de um milhão e meio de euros.”“Claro”, disse Zak Stone, diretor administrativo da Stephen Stone Jewelers, ao “The Sun”.

Seu visual foi completado com um colar de safiras de £ 250.000, pulseira combinando e muitos anéis e brincos preciosos. “Além disso, seu mestre Rolex GMT II em ouro branco de 18 quilates com diamantes é vendido por £ 400.000”, diz o especialista. Não poderia faltar o anel de noivado de diamantes da Cartier (falamos no custo de 600 mil euros) com uma grande safira e diamantes.

Ao que tudo indica, as críticas não faltam em sua conta no Instagram por ter optado por exibir tanta extravagância em um momento tão difícil para a economia global: Uma conta do Instagram escreveu: “Não é o caso de Georgina, é melhor ser mais humilde.”. Também houve muitas críticas de todo o mundo pedindo à parceira de Ronaldo que não ostentasse seu aval econômico.