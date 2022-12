Twitter, assinaturas a partir de segunda-feira: os ticks azuis são pagos. “Usuários premium têm menos anúncios”

A partir de segunda-feira Twitter A declarada “revolução” contra contas falsas e em contas premium, com carrapatos azuis, pressione e verifique novamente. A empresa foi comprada por Elon Musk Deixe claro que os usuários inscritos verão Menos anúncios. Quem decidir se registrar na web terá que pagar $ 8 por mês. No entanto, usuários do iOS, sistema operacional da Apple para iPhones e iPads, terão que pagar $ 11 por mês.

A notícia foi postada diretamente da conta oficial do Twitter:Twitter azul Relançamento na segunda-feira: Assine na Web por US$ 8 por mês ou no iOS por US$ 11 por mês para acessar recursos exclusivos para assinantes, incluindo a marca de seleção azul. os assinantes poderão Alterar seu nome de usuário, nome de exibição ou foto do perfil, mas se sim eles vão perder marca de seleção azul temporariamente até que sua conta seja verificada novamente. Além disso, de acordo com os rumores, os sinais das contas pagas serão diferentes Cores diferentes: dourado para empresas comerciais e cinza para instituições e instituições governamentais.

“Amanhã sou eu Robô Musk comentou. “Bots/trolls geram atividades falsas, então o Twitter pode parecer menos ativo, mas na verdade o fake acabou.”