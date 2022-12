Eni: central fotovoltaica com capacidade de 10 megawatts na Tunísia pronta para entrar em operação – Eni

A produção começou na usina fotovoltaica de Tataouine, na Tunísia. A Eni anunciou em nota que com uma capacidade instalada de 10 megawatts, a central vai contribuir para o processo de descarbonização do país e para a estratégia do grupo de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2050. O arranque da produção foi celebrado em Tataouine com uma cerimónia na presença da Ministra da Indústria, Energia e Minas da Tunísia, Nila Jounji, e autoridades locais. A usina fornecerá mais de 20 gigawatts-hora de energia anualmente para a rede elétrica nacional, garantindo o fornecimento de aproximadamente 211.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente durante a vida útil da usina. A eletricidade produzida será vendida à Steg (Tunisian Electricity and Gas Company) com base em um contrato de 20 anos. A fábrica foi construída pela Société Énergie Renouvelables Eni Etap (Seree), uma joint venture entre a Eni e a Etap (Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières) dedicada à produção de energia a partir de fontes renováveis.

“Na Tunísia, a Eni também opera o campo fotovoltaico de Adam, com uma capacidade de 5 megawatts, que fornece eletricidade ao campo vizinho de Adam, na província de Tataouine, permitindo poupanças no consumo de gás e emissões de CO2 de mais de 6.500 toneladas por ano. A usina é um sistema de geração híbrida, é um dos sistemas mais inovadores e eficazes”, diz o texto. A Eni está presente na Tunísia desde 1961, onde atua nos setores de upstream com atividade concentrada nas regiões desérticas do sul e no Mediterrâneo, através do Global Gas & LNG Portfolio para gerir o gasoduto Transmed, que liga a Argélia à Itália via Tunísia, e no setor de refino e comercialização.

Em cooperação com:

Cadê?