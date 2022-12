Verlingue reforça presença na Europa com promessa de nova marca de serviço e aquisição em Portugal

A Verlingue, uma empresa do Adelaide Group especializada em segurança corporativa, está renovando sua identidade visual e adotando a Promessa de Serviço para apoiar suas ambições europeias.

A Verlingue gerou receitas de 211,6 milhões de euros em 2021, um aumento de 11,9%, dos quais 27% fora de França, e anunciou a aquisição de um novo corretor em Portugal, a RT Global Insurance.





Uma nova identidade lançada simultaneamente na França, Grã-Bretanha, Suíça e Portugal para apoiar as ambições de se tornar uma corretora de seguros independente líder na Europa.



