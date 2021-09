Invasão chinesa de tomate. Até o final do ano representarão 15% da produção nacional

O alerta de Coldiretti sobre a importação de produtos semiacabados, que não tem obrigação de indicar a origem no rótulo. Em Veneto a área cultivada aumenta: Verona no pódio com 970 hectares, segundo Rovigo com 490

Venezuela. As quantidades de derivados de tomate da China na Itália mais que dobraram (+ 164%) para um total no final do ano que pode ultrapassar 100 milhões de quilos, o equivalente a cerca de 15% da produção nacional do equivalente de tomate fresco.

É o alarme que ele disparou Coldiretti Com base nos dados do Istat para os primeiros cinco meses, enquanto a safra nacional de tomate está a todo vapor, a estimativa é de mais de 5 milhões e 600 mil toneladas, um aumento de 10% em relação ao ano passado devido ao aumento das áreas cultivadas sob pressão do boom da demanda na Itália e no exterior no ano da epidemia.

A produção nacional de excelente qualidade e quantidade é importante – confirma Coldiretti – também para repor os estoques que caíram durante o bloqueio devido ao aumento do consumo tanto na Itália quanto no exterior.

Estimado Veneto Agricultor(a) Com base em dados coletados na organização profissional do setor, em 2020, a área plantada com tomate industrial aumentou ligeiramente, atingindo cerca de 1.710 hectares (+ 3%). Verona Afirma sua liderança em cerca de 970 hectares (+ 27%), seguido por Rovigo (490 hectares).

O rendimento é de cerca de 70,2 t / ha (+ 29%), permitindo uma produção regional estimada de 120.200 t / ha (+ 32,5%).

O acordo multidisciplinar fixou o preço pago aos produtores pelas regiões do norte da Itália em cerca de € 88 por tonelada, mais 2,6% do que no ano anterior.

A Itália produz mais da metade dos tomates processados ​​da União Europeia e é o terceiro produtor mundial com 13% do total, depois da China que coleta 15% e é a segunda, enquanto em primeiro lugar estão os Estados Unidos com a Califórnia com 27% . .

A Itália é seguida por Espanha e Turquia com 7% do grupo global, depois Brasil (4%), Irã e Portugal com 3% cada. As áreas plantadas com tomate industrial na Itália ultrapassam 78 mil hectares, cerca de metade dos quais estão no norte com uma área de 38.621 hectares e o restante no sul. Puglia é a principal região produtora, seguida pela Emilia-Romagna e pela Campânia.

“O que preocupa – continua Coldiretti – são as chegadas da China, principal fornecedor da Itália com quase metade das chegadas de produtos semi-acabados estrangeiros, seguida dos Estados Unidos, Espanha e Turquia, que cresceram rapidamente no último ano. O perigo, diz Coldiretti, é que o produto importado seja vendido nos mercados nacional e externo como sendo feito na Itália, com sérios prejuízos ao produto nacional em termos de mercado e imagem. Da China – continua Coldiretti – estamos vendo uma onda de tambores pesando mais de 200 kg, com concentrado de tomate sendo descarregado para reciclagem e embalagem. Comércio que precisa ser observado com atenção – diz Coldiretti – para evitar que oculte fraudes ou golpes. Na Itália, é obrigatório marcar o local de cultivo do tomate utilizado em derivados que contenham bagas vermelhas como único ou ingrediente principal, mas nada está previsto para os produtos destinados ao estrangeiro. Os derivados do tomate são o tempero mais apreciado pelos italianos, que consomem cerca de 30 quilos por ano em casa, em um restaurante ou pizzaria, segundo estimativa de Coldiretti. Para ser favorito, estava em ordem – explica Coldiretti – a passata, a polpa ou o tomate fatiado, o tomate pelado e os concentrados ”.

