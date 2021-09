Ferrovie dello Stato emprega mil candidatos: requisitos e apresentação de currículos

A Ferrovie dello Stato está pronta para aceitar mil candidatos para diferentes cargos profissionais. Vamos descobrir os requisitos e como enviar a inscrição.

uma Plano de recrutamento de novos funcionários Prestes a ser convocado pelas ferrovias estaduais. A oportunidade de trabalho promete ser única e imperdível para poder encontrar um emprego em uma forte realidade italiana com oportunidades de carreira. Os perfis que a empresa busca são diferentes e a partir de 6 de setembro Os pedidos podem ser enviados para a empresa ferroviária italiana Ferrovie dello Stato.

Ferrofi dello statu e plano de recrutamento

6 de setembro é a data programada no calendário para Envie sua solicitação para RFI. 1.000 empregos para 1.000 candidatos a serem nomeados até 31 de dezembro de 2021. Cargos em aberto para os quais será possível candidatar-se imediatamente onde trabalham Roma e Bari. A busca por analistas de negócios juniores está em andamento na capital policial. Os candidatos precisarão ter um diploma de bacharel em Ciências Estatísticas e Financeirasou economia ou economia empresarial. Pode ser Experiência de trabalho anterior Em uma empresa de mudanças ajudará a aumentar suas chances de ser contratado.

Por outro lado, os candidatos ao cargo de Roma devem ter um diploma em Engenharia industrial ou civil. O papel a ser desempenhado é, na verdade, o de um especialista em planejamento de transportes. Experiência anterior em funções semelhantes é necessário Além do excelente uso de Programas Cube, Visum e Transcad. Outro requisito é um bom conhecimento de inglês.

Outras vagas estão abertas para inscrição

A Italcertifer é outra empresa ferroviária estatal que busca candidatos para diversas vagas. Especificamente, é assumido Organismos de certificação para sinais ferroviários a bordo de ferrovias Para escritórios em Roma, Florença e Nápoles. O pré-requisito é um diploma em ciência da computação, engenharia eletrônica ou matemática Engenharia e automação de comunicações. É necessária experiência anterior de três anos e o uso de programas como Safety Standard e Etrms.

Como enviar sua inscrição

Para enviar sua inscrição para Ferrovie dello Stato, você precisa acessar o portal de referência e entrar no departamento Trabalhe Conosco. A lista inclui vários itens, desde ‘Quem somos nós, quem procuramos e por que nos escolher’, ‘Locais de trabalho na Itália e no exterior’ e ‘Pesquisa em andamento’. Nesta última seção será possível descobrir as vagas em aberto, escolher aquela que corresponda ao seu perfil e Envie seu currículo Começando do zero ou continuando com o Even ou Carreerjet.