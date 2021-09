Aumento do vórtice de gás ameaça manter o custo da eletricidade

Gasoduto na Península Yamal, no Ártico. Alexander Nemnov / AFP

Os preços do gás continuarão a aquecer sua conta de luz. A subida repentina do seu preço nos últimos meses é a principal responsável pelas subidas registadas pela luz no mercado grossista, que, depois de várias pulverizações recorde na passada quinta-feira, atingiu a taxa diária mais elevada registada até agora: 140,23 euros. megawatt-hora). ) A má notícia é que a pressão não diminuirá. Os mercados de gás ameaçam permanecer agitados pelo menos até a primavera de 2022, e junto com uma espiral ascendente na qual os direitos de emissão de dióxido de carbono foram proibidos, estão vendo novas tempestades para o resto do ano.

Parecia difícil que situações como as causadas por uma tempestade se repetissem no auge do verão PhilomenaO que levou a uma alta de preços no mercado atacadista de energia elétrica em janeiro. Mas as rajadas de vento dobraram desde então. O rápido despertar da demanda após o surto, liderado pelo gigante chinês, se juntou à corrida geral para renovar os campos de gás, que agora estão em seus níveis mais baixos em uma década, após enfrentar um inverno particularmente rigoroso na Ásia. Soma-se a isso outros fatores, como a luta internacional para iniciar o Nord Stream 2 da Rússia – o principal fornecedor de gás da União Européia, que por sua vez não preencheu suas reservas – e o fornecimento reduzido da Noruega ou ‘alto custo’. O gás natural liquefeito (GNL) nos Estados Unidos, e em segundo plano, são metas climáticas cada vez mais ambiciosas. Um coquetel que gera tensões inflacionárias e se torna cada vez mais pesado para famílias, negócios e indústria.

Esta tempestade perfeita elevou o preço médio do gás no mercado ibérico (Mibgas) para € 44,21 por megawatt-hora em agosto, quase cinco vezes o preço do ano anterior. Esses preços afetam os preços da eletricidade produzida por meio de usinas de ciclo combinado, que nos últimos dias e devido à baixa participação de fontes renováveis ​​de energia têm definido o preço por hora no mercado atacadista várias vezes. Para contextualizar, produzir 1 MWh de eletricidade com essa tecnologia requer 2 MWh de gás. E isso com um complexo ciclo técnico moderno. Se surgirem empresas mais velhas e menos eficientes, veremos os preços subirem ”, alerta Carlos Martin, da consultoria de energia Enerjoin.

A Espanha não é um caso isolado. A eletricidade está em alta nos principais mercados europeus, especialmente em países que têm poucas interconexões com o resto do continente: Espanha e Portugal – que compõem o mercado ibérico – juntamente com Itália e Reino Unido, disputam o máximo Quase todos os dias As principais economias europeias com a eletricidade mais cara estão em turbulência no setor do gás. Estrutura de transferência de propriedade (TTF), Centro [centro de operaciones] O padrão do gás na Europa há um ano era de € 14 por megawatt-hora. Na sexta-feira passada, eles tocaram 52 euros. Os mercados futuros fixam preços acima de € 50 até o primeiro trimestre de 2022, caindo para apenas € 30 a partir de março.

“Nord Stream 2 não vai arrancar; Argélia e Marrocos cortaram relações diplomáticas e isso é um problema para a Espanha porque tem que renovar o contrato de fornecimento que chega da Argélia via Marrocos. Os Estados Unidos têm problemas com GNL por causa de tempestades e navios vão onde oferece mais ”, diz Martin. Se o inverno for ameno, a demanda por gás pode ser contida. Se for difícil, então existe o risco de que não se trate apenas de preços, mas de problemas de abastecimento. O armazenamento total de gás na Espanha é agora de 72% e 68% na UE, enquanto no ano passado era de quase 91% no mesmo período, que é o nível ideal para a temporada de outono. ”

objetivos climáticos

Estamos começando 2020 com preços de gás mais baixos, explicou Juan Ignacio Crespo, analista financeiro. E não apenas por causa da pandemia. Todas as commodities na última década tiveram uma tendência de baixa. A economia vive agora uma reacção expansionista e o ciclo também parece estar a mudar: muitas matérias-primas já atingiram os níveis de 2011 ”, afirma, a que se somam os problemas com a Rússia, nomeadamente a forte procura da China e as metas climáticas para 2050.

A Europa decidiu ir em frente com o acelerador para que em 2030 as emissões de carbono sejam 55% menores que as de 1990 e em 2050 alcancemos a neutralidade climática. O novo governo de Joe Biden nos Estados Unidos também está de volta ao desafio climático, e a China, a principal fonte mundial de gases de efeito estufa, estabeleceu uma data de emissão zero em 2060. Mas até que as energias renováveis ​​atendam à demanda, o gás continuará a ser necessário para apoiar o sistema. “Produz menos emissões que o petróleo, mas nos coloca em uma contradição: ninguém quer investir em novos poços quando sabe que essa matéria-prima tem prazo de validade”, acrescenta Crespo.

Neste cenário, o preço dos direitos emissores de dióxido de carbono no mercado europeu – alguns tipos de endereços que permitem a poluição – já subiu significativamente, o que já ultrapassou a barreira dos € 60, face ao ano passado, perante a decisão de acelerar sua retirada. A expectativa é que continuem crescendo. De acordo com um relatório recente do Banco da Espanha, cerca de metade do aumento dos preços da eletricidade na Espanha se deve ao aumento do preço do gás, mas 20% se deve a maiores direitos de emissões de dióxido de carbono, que são desviados dos custos de produção de energia.

Natalia Fabra, professora de economia da Universidade Carlos III, diz que os preços dos direitos de emissão de CO2 são altos para promover a descarbonização, mas ela reconhece que as tensões nos mercados geram múltiplos paradoxos. Por exemplo, queimar carvão é mais barato, embora mais poluente, do que usar gás. Ele observa: “O verdadeiro problema é que o custo dos direitos de emissão está incluído nos prêmios para tecnologias de geração de eletricidade com emissões zero e, embora isso não seja mencionado, as usinas de ciclo combinado também são oferecidas à custa de suas oportunidades. contratos a prazo para comprar gás a preços muito mais baixos ”. atual, mas eles vendem eletricidade como se estivessem comprando a um preço. Localizar [del mercado] A situação atual, que é o que eles vão conseguir se não queimarem gás e colocarem no mercado de gás. ”

As regras de estabilização dos preços da eletricidade no mercado grossista – definidas pela União Europeia – exigem que todas as fábricas sejam recompensadas ao preço definido pela tecnologia de ponta que chega para cobrir a procura, que é a mais cara. Isso gera os chamados altos benefícios para as fábricas que são consumidas com baixos custos de produção, principalmente nuclear e hidroelétrica, que o governo pretende mitigar com a aprovação de um projeto de lei que entrará em vigor, mas teremos que esperar.

“Acho difícil pensar que os preços da eletricidade possam continuar subindo ainda mais, mas acho que os invernos podem ser rigorosos”, admite Fabra. O problema é que não podemos ter recursos para 2021 ou 2022 assim. É um período histórico curto, mas um período vital muito longo. ”