Quando você pode ter seu dinheiro de volta

A taxa de licença Rai é ​​um imposto obrigatório, mas em alguns casos, o reembolso é possível. Casos específicos onde isso é possível

o Taxa de licença Rai É um imposto do qual ninguém pode escapar. Depois de anos em que muitos cidadãos fugiram, ele foi incluído no Conta de luz É praticamente impossível fugir.

Custo total 90 euros por ano distribuídos nas várias contas de luz que são entregues a nós a cada dois meses. Existem casos raros Circunstâncias em que esse custo pode ser evitado, O que pode ser muito bem pensado a longo prazo. A fim de enviar uma aplicação apropriada paraagência de receita Você deve cair em uma das seguintes situações.

Taxa de opinião: casos em que o reembolso pode ser solicitado

Basicamente, existem duas categorias, se eles já pagaram, podem solicitar a devolução de um arquivo Dinheiro. Por outro lado, se o valor não for pago, você pode continuar A isenção, que, no entanto, exige uma série de regras e horários diferentes.

No que diz respeito aos assuntos susceptíveis de serem reembolsados, eles são Idosos com mais de 75 anos com rendimento anual inferior a 8.000 milhares de euros NS Aqueles que podem garantir que não possuem TV em casa.

Existem também outras exceções especiais, talvez menos conhecido, mas muito importante ao mesmo tempo. Isso é o que eles são.

Isenções devido a acordos internacionais (por exemplo, militares e diplomatas estrangeiros). Claro, uma licença alternativa específica é necessária.

Quem pagava a taxa recolhendo a conta de luz e ao mesmo tempo pagava o valor provisionado de outra forma através da pensão,

Quem pagou o imposto da maneira clássica das contas de luz e percebeu que outro membro da mesma família cadastral também fazia o mesmo processo.

O formulário pode ser enviado eletronicamente Pelo proprietário do consumidor de energia elétrica, por meio de Site da agência de receita. A alternativa é se inscrever via pacote registrado (com documento válido anexado) para o próximo endereço: Agência de Receitas – Primeira Direção Regional de Torino – Escritório de Televisão Canon – Caixa Postal 22 – 10121 Torino.

o reembolso diretamente por Empresa de fornecimento de eletricidade Ao inserir a primeira fatura útil. Se a empresa não fizer isso, será diretamenteadicionar organizar compensação.