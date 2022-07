Veja como evitar drenar gastos e combustível

EU ‘inflação Na base anual, em maio, foi calculado em 6,8% e subiu um 1,2% extra durante o mês de junho. Esses números, estimados pelo Istat, mostram que em relação ao ano passado, a inflação subiu8%.

Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Istat), em abril, o volume de vendas da indústria italiana aumentou 2,7%, atingindo + 22% em relação ao ano anterior. No entanto, as horas repetidas aumentaram em maio, contrastando com o aumento da produção.

Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional reduziu as estimativas de crescimento para a Itália e, portanto, o PIB caiu.

O quadro é o seguinte: a inflação está subindo, a produção industrial também, mas o PIB e o emprego estão desacelerando. É difícil navegar em tal contexto que os preços dos produtos nas prateleiras estão subindo.

Como você tenta economizar?

Redes de supermercados que vendem produtos com extensão própria marca (Nós não fazemos propaganda, mas todo mundo sabe muito) Eles anunciam que querem comprimir os preços de venda, em alguns casos até 50%. Exceto pelo fato de ser sempre necessário verificar as quantidades do produto indicadas pelos preços, a escolha de produtos de marca para o supermercado que os distribui tende a corresponder à economia.

Outra dica para comprar alimentos: as técnicas de marketing também beneficiam a psicologia do consumidor e a melhor resposta é de natureza prática: fazer compras todos os dias leva à compra de necessidades sem colocar no carrinho produtos que podemos prescindir. (Freaks excluídos, porque é preciso se entregar a isso de vez em quando, é claro, se possível). “Processo” deve pelo menos se tornar um lema durante as compras: pensar no cardápio, ir ao supermercado com a quantidade necessária no bolso para comprar o que pretendemos comprar, deve-se evitar compras excessivas.

A inflação é um conceito fumegante, porque Expressa o valor médio. Há produtos cujos preços também crescem em múltiplos, e outros cujos preços sobem em percentual menor. O cliente final, mais do que o valor médio da inflação, deve se preocupar em aumentar os preços dos produtos que normalmente consome.

Então, com o aumento dos preços dos combustíveis, além de escolher um distribuidor com o melhor preço, vale a pena se organizar, talvez entre colegas, para fazer, ao menos em parte, o trajeto casa-trabalho com o menor número de carros possível, levando voltas ou divisão de custos. O transporte público, sempre que possível, é uma alternativa válida ao uso do transporte privado. Não muito flexível e não muito confortável, mas mais barato.

lá Lógica de compartilhamento de transporte Com parentes e conhecidos, também pode fazer sentido para atividades que são realizadas no tempo livre. É melhor revisá-los na forma do que ter que limitá-los abruptamente ou removê-los completamente.

Além do preço do combustível, os orçamentos familiares também afetam Custos de eletricidade. A estação quente nos leva a usar condicionadores de ar e isso nos leva a duas considerações. Deixe alguns graus Celsius mais frios para ocupar menos ou se acostumar com os ventiladores. Um ar condicionado pode consumir uma média de 600 watts dependendo da classe de potência. O ventilador consome, em média, 50 watts. Doze vezes menos e você pode trabalhar melhor com uma mesa que consome entre 15 e 25 watts. Você pode economizar, desde que comprometa seus hábitos.