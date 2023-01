Everts escolheu a PVG para instalar sua primeira fábrica na Itália

A Evertis Italia, nova empresa criada pela Evertis Iberica e parte do Img Group, escolheu Friuli Venezia Giulia para construir sua primeira fábrica na Itália, com o objetivo de produzir e comercializar filmes PET para o setor de alimentos e embalagens industriais.

A planta entrará em operação no segundo semestre de 2023 e representará uma nova e moderna unidade de produção industrial que, quando estiver totalmente operacional, criará pelo menos 50 novos empregos. A fábrica, atualmente em construção, será construída dentro do complexo industrial de San Giorgio di Nogaro, numa área distribuída por uma área alocada de cerca de 4.000 metros quadrados e será reformada para adaptá-la às necessidades do processo produtivo.

O projeto foi possível graças à intervenção da Friulia, que concluiu uma operação total de 4 milhões de euros, incluindo um aumento de capital e um financiamento plurianual de 2 milhões de euros cada. O objetivo é apoiar o Plano de Negócios Evertis Italia 2022-2026 que prevê um investimento total de 13 milhões de euros visando um crescimento gradual e gradual dos volumes até atingir uma produção de 2025 toneladas em 2025 contra um volume de negócios de 40 milhões de euros.

Graças a esta operação, a Evertis Italia poderá assim contar com o know-how e com a estratégica rede regional de contactos oferecida pela Friulia, que irá assistir a empresa em todo o processo de arranque e posterior integração.

A Evertis está na indústria de polímeros desde 1959 e é líder na extrusão de filmes PET, especializada na produção de filmes para embalagens de alimentos e cooperando globalmente com fornecedores de matérias-primas e fabricantes de equipamentos.

Esta iniciativa decorre da estratégia do grupo português IMG – que conta com receitas consolidadas de cerca de 380 milhões de euros em 2022 e escritórios em Portugal, México e Brasil – de cobrir de forma poética o mercado italiano (entre os mais importantes da Europa). , bem como para melhorar o transporte em outros países de referência, incluindo Alemanha, Áustria e Europa Oriental. A operação demonstra como hoje Friuli Venezia Giulia se tornou uma região muito atraente tanto nacional quanto internacionalmente, capaz de hospedar operadores franqueados internacionalmente de iniciativas com potencial significativo e impactos positivos no território.

“Estamos muito satisfeitos por poder iniciar a nossa nova fábrica tão cedo e agradecemos ao nosso parceiro Friulia pelo apoio à iniciativa e pelos prazos apertados que foram alcançáveis”, disse o presidente da Evertis, Manuel Matos Gil.

A presidente da Friulia, Federica Seganti, afirma que “a operação na Evertis Italia faz parte da nossa estratégia a médio prazo que visa fortalecer a presença da Friulia em setores estratégicos e com amplas margens de desenvolvimento. nos dois sectores farmacêutico e alimentar e pelas suas perspectivas de crescimento. Hoje o mercado europeu já representa 25% do total mundial, e de 2021 a 2028 a taxa de crescimento anual composta projectada atingirá os 4,4%. São números muito positivos, mas o aspecto mais importante que gostaria de destacar é que também graças à intervenção da Friulia, a criação de pelo menos 50 novos postos de trabalho e será possível contribuir para o desenvolvimento de um sistema de produção que vê o envolvimento de pequenas e médias empresas empresas com raízes profundas na região.

Carlo Asquini, sócio do Studio Essenzia Pro – membro da ACB, foi assessorado nos aspectos contratuais pelo escritório de advocacia Colla Di Piazza, com equipe formada pelo sócio Edoardo Colla e advogado. Julia Ewan auxiliou o sócio Evertis Iberica SA na organização da operação e nas negociações com a Friulia.