Distrito de Marche > Notícias e eventos

Hoje, crianças e adolescentes são cada vez mais presas do marketing e da publicidade. o consumo jovem Tem aumentado significativamente nos últimos anos e a economia está se beneficiando do poder de compra e da inexperiência das novas gerações.

Por esta razão, e no âmbito do Ano Europeu da Juventude de 2022, Rede Europeia de Centros do Consumidor (ECC-Net) Ele desenvolveu um conjunto de materiais educativos para serem usados ​​durante as aulas/cursos de inglês, para melhor ensinar as novas gerações às suas próprias Direitos do consumidor.

Um kit de ferramentas educacional para jovens consumidores

O Toolkit nasceu como uma ferramenta de aprendizagem em inglês. Ele é projetado especificamente para crianças e adolescentes que têm aproximadamente dois a cinco anos de experiência no aprendizado de inglês. Os materiais educativos foram produzidos por centros de consumo europeus na Áustria, Chipre, Grécia, Luxemburgo, Portugal, Eslováquia e Suécia.

O conjunto completo é composto pelos seguintes materiais:

Pequeno guia para o professor: o livreto Apresenta aos professores os objetivos instrucionais do Kit de Ferramentas de Ensino, juntamente com boas práticas e informações adicionais.

– vídeo: O vídeo, destinado a um público de crianças e adolescentes de 11 a 15 anos, aborda as ameaças dos jogos online, como assinaturas indesejadas e custos ocultos. A filmagem mostra crianças em várias situações que estão tendo problemas para aceitar tais ofertas enquanto brincam.

– Jogo de perguntas: o um teste Ele é dividido em quatro seções, abrangendo jogos online, compras online, direitos digitais em plataformas sociais, golpes de associação e armadilhas. O teste está disponível em versão interativa online e como download para impressão.

Para saber mais: https://www.eccnet.eu/consumer-education