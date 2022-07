Painéis solares para varandas vale mesmo a pena instalá-los?

É possível obter independência energética através de um painel de varanda? Obviamente não, mas algumas economias ainda podem ser feitas. Aqui estão os pontos fortes e fracos, com ênfase nos cortes de impostos

Economize nas contas? Muitos pensam em definir Painéis solares Para reduzir os custos cada vez mais elevados das contas que inevitavelmente chegam na caixa de correio. E quem não pode fazer isso porque não mora em uma casa isolada e tem que se submeter às decisões do condomínio? A solução, pelo menos em parte, existe e é representada painéis solares para varanda.

Por que parcial? Um painel de luz da varanda, mesmo intuitivamente, não pode produzir toda a eletricidade necessária para as necessidades de uma casa ou escritório. No entanto, sua contribuição para aliviar a conta pode ser intrigante. Vamos ver por quê.

Painéis solares para varanda, como funcionam?

Pequena varanda sistema fotovoltaico consiste em um (ou mais) Equipe Capaz de “capturar” a radiação solar através das células de silício que o compõem.

Essas células absorvem fótons e geram corrente direta. Pinturas ligadas a refletorum dispositivo que converte corrente contínua em alternadamente Ele o torna disponível para uso por qualquer eletrodoméstico.

Quanta energia os painéis solares da varanda produzem?

A força é medida em Wpa unidade representa i CAtt de sicco (limites extremos, portanto) que pode ser gerado por um único painel solar.

Normalmente um arquivo painel de luz da varanda Tem uma classificação de força 300 watts ou um pouco mais, podendo produzir quase 400 kWh balançou a cabeça.

Cada placa mede (mais ou menos, dependendo do fabricante) 1,70 x 1 metro, pesando cerca de vinte quilos. Ter uma varanda longa o suficiente pode ser instalado trêspara atingir uma produção anual de aprox. 1200 kWh. superar, no entanto, 800 watts As simplificações burocráticas de que falaremos mais adiante desperdiçarão energia e recairão na instalação de um sistema fotovoltaico comum.

Consumo médio estimado de eletricidade de uma família italiana 2700 kWh por ano. Há espaço físico suficiente para instalação dois painéis (assumindo um rendimento teórico de 400 kWh x 2 painéis) Pode cobrir cerca de 25% da necessidade anual de energia.

O problema é que o rendimento que mencionamos significa em condições ideais, que é a exposição ao sul, para o máximo de horas de sol possível por dia e uma milha pelo menos 65 graus em comparação com a ocorrência de luz solar.

Na varanda de um prédio de apartamentos, mesmo que esteja bem exposta, é difícil obter radiação solar constante ao longo do dia. Por esta razão, eu Os retornos reais são menores Comparado com o que algumas empresas bastante “otimistas” prometem.

Painéis solares para varandas: diferentes licenças, licenças e burocracia

Após a lei de conversão n. 34/2022 de Decreto-Lei N. 17/2022E a A instalação de sistemas fotovoltaicos é bastante simplificada. Em particular, são considerados Intervenções regulares de manutenção Não está sujeito a autorizações, autorizações ou “procedimentos de aprovação administrativa”.

Quanto ao Centros históricos e a Áreas restritasE a Instalação do painel Incorporado nas superfícies invisíveis de espaços públicos ao ar livre e vistas panorâmicas editor.

morando em condomínioé necessário fazer uma conexão em conexão com a instalação dos painéis, de acordo com os requisitos do art. 1122 bis do Código Civil. A este respeito, é muito melhor obter uma decisão de autorização da associação. a razão? Alguns condomínios podem se opor à potencial “invasão” estética dos painéis na fachada. Preste atenção também a quaisquer restrições de paisagismo impostas pelo município único em determinadas áreas.

Em relação à potência instalada, até 350 watts (Portanto, um painel) Só é necessário enviar um passe ao administrador da rede (as chamadas conexões Unica Arera). por Sistemas de 350 a 800 wattsalém de entrar em contato com o operador, também é necessária uma declaração de conformidade quanto ao sistema e seu esquema elétrico.

É necessário pedir ao administrador para instalar um arquivo contador bidirecionalpara que a energia alimentada na rede (paradoxalmente…) não seja contabilizada como energia consumida e, portanto, seja calculada como custo.

o Sistemas de até 350 watts Eles também são chamados de “Conecte-se e jogueSão os mais simples de usar: basta instalá-los e conectá-los diretamente a uma tomada elétrica que possui linha própria dedicada, com disjuntor proporcional, dentro do sistema elétrico doméstico.

Se o implante for preservado menos de 800 wattsqualquer energia adicional produzida é alimentada na rede nacional, mas sem receber qualquer pagamento (como acontece em sistemas fotovoltaicos maiores).

O custo dos painéis fotovoltaicos para varandas e deduções fiscais

O custo de um único painel depende da qualidade da unidade. Normalmente, os preços variam de tão baixo quanto 300 euros Um máximo 600 euros.

Para incentivos, você pode acessar Dedução fiscal de 50% das despesas incorridas, que podem ser recuperadas em 10 anos através de declaração fiscal, ou (alguns operadores fazem) transferindo um crédito de 50% para o instalador dos painéis, com dedução na fatura.

Prós e contras de painéis fotovoltaicos para varandas. quanto você economiza

instalação de um ou mais painéis solares para varanda (ou um corrimão, se preferir) definitivamente útil para Economize na sua contadesde que alguns pontos sejam levados em consideração.

o Vantagens ter um filho pequeno varanda sistema fotovoltaico Hum, então:

– reduzir consumo : Há uma pequena economia na conta, na verdade, é cerca de 90€/ano por prato. Obviamente em condições ideais

: Há uma pequena economia na conta, na verdade, é cerca de 90€/ano por prato. Obviamente em condições ideais – tamanho pequeno : Painel único ocupa muito pouco espaço

: Painel único ocupa muito pouco espaço – Permissões necessárias : ninguém

Mobilidade: Algumas pranchas são menores (mas também menos robustas) do que as mencionadas neste artigo e podem ser levadas com você em um acampamento, barco, segunda casa etc.

o Negativos Em vez disso são: