Energy, um boom italiano em fontes de energia renováveis. Enel? Campeão »- Corriere.it

A Itália é um país inconsciente às vezes. Na frente energética, o que aconteceu sem que percebêssemos?

“Na Itália, estamos testemunhando um fenômeno que será observado em outros países em alguns anos. Em 2022 algo – explica o CEO da Enel, Francesco Starace – Explodiu diante de nossos olhos: 210 mil sistemas fotovoltaicos foram construídos nos telhados dos edifícios. Ao todo, são mais de 1 milhão de sistemas rooftop e outros 300 mil serão construídos em 2023. Tudo isso indica que as metas do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima 2030 são alcançáveis. Essa forma de desenvolvimento distribuído de fontes renováveis ​​de energia também é possível graças à nossa rede digital de baixa e média tensão.”

Em um mercado estratégico como o mercado de energia, há necessidade de um campeão europeu semelhante a, digamos, Airbus na aviação?

“Olhando para o destino das empresas de telefonia europeias, fica claro que elas agora estão fora de escala em comparação com as gigantes dos EUA. Portanto, a recuperação do crescimento no nível europeu, na qual a Enel está progredindo bem, é uma questão importante e merece mais do que uma reflexão, com uma ressalva ».

 “A energia requer um investimento significativo e a escala continua a ser um fator chave para a eficiência. No entanto, estamos voltando das escolhas de política energética que obrigaram os antigos monopolistas a perder peso. A Lei Parsani exigia que a Enel vendesse parte de seu negócio de geração como resultado da Lei Parsani. As restrições introduzidas para iniciar a competição devem ser repensadas e transferidas dos níveis nacionais para a Europa. Repetir o tratamento de emagrecimento imposto à Enel na Itália seria mais uma evidência de automutilação”.

Era um inverno ameno, e aqueles que previram uma crise de energia se enganaram. Agora, qual é o cenário razoável de se esperar?

• O inverno ameno ajudou. Mas a verdadeira descoberta foram os resíduos identificados no uso do gás, que é um verdadeiro reservatório dentro do nosso consumo. Um fator que nos permitiu chegar na primavera com menos armazéns vazios do que o esperado. Entretanto, os acordos com vários países deverão permitir o aumento do abastecimento de gás e o arranque de centrais de regaseificação para abastecer as reservas para o próximo inverno. Refira-se que, em 2022, a Europa instalou cerca de 56.000 megawatts de fontes de energia renováveis ​​que já este ano contribuem com cerca de 110 terawatts-hora de eletricidade, reduzindo as necessidades de gás da Europa em 22 mil milhões de metros cúbicos. Nos próximos anos, um movimento semelhante, se não maior, deve ser imaginado. Assim, existem condições para ultrapassar a crise provocada pela guerra na Ucrânia».

Que dados caracterizam a atividade da Enel em 2022?

Um em particular: todos os grandes objetivos do nosso plano foram cumpridos, apesar de um contexto muito pior do que o previsto. No mesmo período, somaram-se a crise nuclear francesa, a seca excepcional que reduziu a produção de energia hidrelétrica e, por fim, os distúrbios no preço do gás, que aumentaram dez vezes. Apesar da tempestade perfeita, atingimos as metas do plano de juros, impostos, depreciação, lucratividade e enfatizo a dívida.”

O plano estratégico prevê o desembolso de 21 bilhões de dólares. Por que vender Enel?

“As vendas são a conclusão de uma jornada iniciada em 2014 em duas áreas distintas: a frente do Leste Europeu e a frente da América do Sul. No primeiro caso, saímos dos mercados da Eslováquia, Rússia e Romênia porque não havia perspectiva de crescimento. Enquanto estávamos na América do Sul, iniciamos vendas em países que não considerávamos estratégicos, como Peru e Argentina. Lembro que todas essas operações estavam em andamento há algum tempo e desaceleradas pela pandemia: o plano de se desfazer desse volume porque estava afetado por um hiato de dois anos.

Anunciou investimentos de 37 bilhões. Para que serviriam?

 “Para manter a eficiência de nossos muitos ativos e continuar nosso crescimento. Cerca de 45% dele será direcionado para redes e outros 45% são destinados a atividades de geração renovável. Os restantes 10% irão para atividades relacionadas com o cliente como, por exemplo, bombas de calor, baterias, etc. Na Itália, vamos investir US$ 6 bilhões anualmente durante três anos, um aumento de 40% em relação ao que era no passado ».

A Enel possui 500 mil pontos de recarga para veículos elétricos, que devem chegar a 1,4 milhão em 2025. É possível fazer uma média de mais de 800 pontos de recarga por dia durante três anos consecutivos?

"Este valor tem em conta tanto os pontos de carregamento públicos ao longo dos percursos como os privados. Quer dizer, esta última é menos óbvia: ninguém repara nos pontos de carregamento oferecidos a quem comprou um carro elétrico. Na Amazon nos EUA, lideramos o ranking de vendas de pontos de recarga, portanto, esse número de 1,4 milhão é alcançável."

Por que o Net Industry Zero Act em Bruxelas é tão importante?

“É um negócio forte, orientado para a comunidade, baseado na segurança energética e na descarbonização, completo com recursos para quem investe no setor, desde que atinja alguns objetivos, como trazer a produção de painéis solares de volta para a Europa. Tudo isso representa uma oportunidade para a Itália, onde temos grande capacidade fabril e capacidade de inovação.”

Na Sicília, está construindo a maior fábrica de painéis fotovoltaicos da Europa.

«Na Sicília, temos uma tecnologia muito competitiva graças aos nossos tecnólogos e engenheiros que voltaram de anos passados ​​no exterior. O objetivo é impulsionar a inovação na frente do painel solar, superando a visão superficial de que os chineses são os melhores em inovar nessa área.

Como chegar à mobilidade elétrica, até 2035, e evitar contratempos?

– No fundo, é uma questão de bom senso: saber de antemão qual o cenário que se avizinha é uma vantagem. Apontar os tempos e as modalidades de reconversão da profissão de montador me parece um elemento de clareza que, embora profundamente preocupante para alguns setores da indústria, não faz sentido travar batalhas ideológicas em uma direção ou outra. ».

Agora Poste Italiane também vende eletricidade e gás. É competição saudável ou conquista dentro de campo?

– Acho que é uma competição saudável. E, entre outras coisas, é melhor para os Correios que o façam, do que para os operadores financeiramente débeis, que, quando vão à falência, causam problemas aos clientes.”