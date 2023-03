Generali busca com outros grandes nomes da Liberty Seguros na Espanha – Corriere.it

Os jogos começarão antes do verão, quando os compradores em potencial poderão enviar ofertas vinculativas. “Estamos sempre à procura de boas oportunidades de M&A que criem valor para todos os stakeholders e se alinhem com o nosso quadro estratégico e sistema financeiro. Nos seguros, para consolidar a nossa liderança europeia, mas também podemos ser oportunistas noutras regiões, como a Ásia por exemplo.” disse o CEO da Generali, Phillip Dunnett, na semana passada, ao apresentar as contas de 2022 aos analistas. “Em termos de gestão de ativos – acrescentou – queremos continuar a nos fortalecer para construir uma plataforma global.” O grupo italiano tem entre 2,5 e 3 bilhões de euros disponíveis para aquisições.