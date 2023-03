‘Infelizmente ele morreu’: anúncio número um da Renault chocou a todos

O anúncio já está no ar há algum tempo, mas agora vem a confirmação que todos esperavam, direto da Renault.

O ano de 2035 está se aproximando rapidamente. Não é apenas uma data, porque muitos entusiastas e motoristas a marcaram no calendário, quando os carros com motores a diesel ou gasolina, endotérmicos, não eram registrados. Escusado será dizer que nem todos gostaram desta seleção da UE. E até no nosso país há quem torça o nariz.

Muito cedo para esse avanço ambiental, carros totalmente elétricos são muito caros, essas são as principais críticas. No entanto, é preciso dizer que, mais cedo ou mais tarde, a transição ecológica também chegará ao mundo das quatro rodas, para ser sincero, ainda não há muito tempo. Processo indiscutível agora.

Letras de Luca De Meo

Isso não é uma situação, mas um fato se analisarem as palavras Luca Demeonúmero um em Renault E a Acea Builders Association, que falou exatamente sobre isso durante um evento para a revista Politico: “Não acho que alguém esteja desenvolvendo um motor completamente novo na Europa. Todo o dinheiro irá para eletricidade ou tecnologia de hidrogênio“.

Uma lápide por tentar dar um futuro ao motor de combustão interna com o combustível eletrônico, o que a Alemanha tentou fazer. Em retrospecto, de fato, todos os fabricantes de automóveis concentraram toda a sua atenção e recursos em carros elétricos para cumprir os regulamentos europeus e parar de vender carros a gasolina e diesel até 2035. Portanto, o advento dos motores verdes chegou tarde demais. Agora é inevitável, especialmente se os principais fabricantes pensarem assim.

No entanto, devemos acrescentar que o próprio De Meo nunca foi fã desta mudança ambiental, no que diz respeito a um calendário tão rigoroso e rigoroso. No passado, ele havia proposto adiar a proibição de materiais endotérmicos por pelo menos cinco anos. Mas mesmo esta tentativa falhou e a Renault também se adaptou e até 2030 a empresa francesa terá toda a sua gama exclusivamente elétrica.

fim do motor de combustão interna

Dada a situação e os investimentos, não haverá como voltar atrás. Podemos dizer com absoluta certeza que o motor de combustão interna está morto, ou pelo menos com as horas contadas. Também porque agora temos que preencher a enorme lacuna com ChinaPara De Meo, trata-se de um atraso de pelo menos dez anos, principalmente no que diz respeito às baterias.

De qualquer forma, o primeiro Renault também voltou a outro ponto sensível, o da “neutralidade tecnológica”, onde as escolhas das melhores soluções não são ditadas pela política, mas deixadas para os fabricantes. No entanto, os combustíveis sintéticos da de Meo representam uma “oportunidade” porque “como sempre partimos de um nicho” para encontrar soluções tecnológicas inovadoras. No entanto, o caminho do adeus aos materiais endotérmicos deve ser considerado “irreversível” também pelas políticas lançadas pelos fabricantes de componentes. “Todos os fornecedores Tier 1 abandonam completamente o investimento em motores de combustão“.