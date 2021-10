Bolsas europeias estão cautelosas entre o trimestre e aguardando Banco Central Europeu

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Eles correm para o topo Bolsas de valores europeias Junto com futuros positivos nos EUA:Efeito trimestral Ele continua a apoiar o sentimento do investidor nos mercados de ações e equilibra as preocupações em relação à disseminação da Covid e os problemas Setor imobiliário chinês Depois que outro construtor, Modern Land, não honrou o pagamento do título em dólar, ele voltou a expressar os perigos de um efeito dominó ainda A Crise do Gigante Evergrande. Nos Estados Unidos, onde a Dow Jones e a S & P500 atualizaram registros, Site de rede social do Facebook Abriu o tour Orçamentos da Big Tech anunciando Lucros superiores às expectativas dos analistas, para mais de US $ 9 bilhões, embora a receita tenha sido menor do que o esperado.

Na espera do Banco Central Europeu, o foco é a inflação

O destaque da semana será na quinta-feira, quando está marcada a reunião do Banco Central Europeu com foco na inflação. “O foco será como Lagarde comentará a evolução dos dados e das expectativas de inflação – afirma Luigi Nardella, da Ceresio Investors – desde a última reunião de setembro, na verdade, houve um aumento nos dados pontuais e um aumento significativo nas expectativas do mercado. : No topo Seus níveis nos últimos cinco e dez anos, respectivamente, o swap de inflação de cinco anos – 2,0% – e o “ponto de equilíbrio” de 10 anos (a diferença entre os rendimentos nominais e reais dos títulos do governo) era de 1, 9%. Agora estamos próximos da meta do banco central europeu. ”Nardella acrescenta que a decisão mais importante, que é como continuar com o plano de compra de títulos após o vencimento do Pepp (Pandemic Emergency Purchase Program) no final de março, foi “adiado para dezembro”.



Tim corre para o pátio de Avary. Unicredit e Mps estão em foco novamente

No FTSE MIB Da Piazza Avary se destaca Telecom Italia Que se beneficia da confirmação do gol pela Tim Brasil. Possíveis repercussões da suspensão das negociações entre os dois países Unicredit Ministério da Economia em Banco Mps. Portanto, é destacado em particular Banco Bpm O que, uma vez que a opção de Siena seja arquivada, pode acabar na mira do instituto liderado por CEOs. Andrea Ursell. Também é bom Ferrari NS Stmicroelectronics, enquanto perde terreno amplifone.

O movimento euro / dólar é baixo e a libra esterlina está no centro das atenções

Na frente cambial, o EUR / USD não se moveu, enquanto a libra atingiu uma nova alta para o ano em euros. Os analistas da ActivTrades afirmam: “Com o aumento do apetite pelo risco nos mercados financeiros globais impulsionado por ganhos positivos, a demanda pela moeda britânica é alta à medida que aumenta a possibilidade de que seja apenas uma questão de tempo até que o Banco da Inglaterra comece a aumentar as taxas de juros. por outro lado, “o euro está sob pressão”. À luz da reunião do BCE – acrescentam – a percepção geral é de que o BCE manterá a sua actual posição consensual e rejeitará qualquer pedido de subida das taxas no próximo ano. pode haver um declínio adicional da moeda única em relação à libra. “