Mais de 28 países em FIMAST 2021, inovação responsável no centro

Termina na sexta-feira, dia 22 de outubro FIMAST 2021, NSevento b2b dedicado à O mundo das meias e sapatos de malha BasimInovação responsável e placa de carro Grupo de exibição italiano.

Presente no Fórum Brixia em Brescia Os principais players do setorE marcas e excelência na área que me traz Duas áreas principais para a fabricação de tecido para meias, qual qual Bresciano, que se concentra em máquinas têxteis com a produção de máquinas, componentes e acessórios, e que mantova, associada à produção de fios e meias, em conjunto com líderes industriais da Alemanha, Espanha, Portugal e Inglaterra.

O setor e a economia estão se recuperando aos poucos e os quatro dias mostraram o desejo e a necessidade de uma volta à normalidade. Otimismo, essa é a palavra-chave na primeira edição da feira B2B de Brescia.

no tema centralInovação tecnológica responsável e a Potencial de desenvolvimento de produto Expositores presentes na feira: O mundo das meias, acessórios, roupas esportivas e tecnologia se reuniram para discutir todo o projeto da nova FIMAST, desenvolvido pela IEG Através de uma parceria de excelência com o CLASS, que vê na renovação, com especial atenção ao meio ambiente, o princípio básico desta edição. Assim, os operadores estão cada vez mais prestando atenção a Necessidades do consumidor por produtos fabricados de forma sustentável e ética.

Números

presentes Um público de toda a Itália na taxa de 20%E mesmo de foraE Representando 28 países:

o 75% vindo de Europa

vindo de o 14% a partir de Turquia

a partir de NS11% Do resto do mundo, em particular ArgentinaE África do Sul e Rússia.

Porcentagens que alinham a Mudando a comunidade empresarial de referência NS Estabelecendo a base para Reiniciando as áreas de produção de maquinários têxteis e meias.

A demonstração aconteceu Completamente seguro Graças a protocollo Safe Business da IEGEspecialistas internacionais do setor reuniram-se em uma série de conferências, seminários e eventos concebidos para enfrentar os desafios de hoje e do futuro.

SustentabilidadeE A importância do treinamentoE inovação tecnológicaE Digitalização de empresas e processos de produção Eles estiveram no centro das reuniões que viram os principais parceiros da cadeia de abastecimento de meias: ClasseE AssosportE Enterprise Service Center (CSC) EAssociação do distrito de meias e roupas íntimas (ADICI).