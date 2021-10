Covid Grã-Bretanha, Johnson revida: ‘As restrições custarão £ 18 bilhões’

aumento da inflamação Doença do coronavírus em um Grã Bretanha Não convenceu o governo Boris Johnson Para colocar no sótão “livre tudo“. Não há plano B, de momento, para o primeiro-ministro britânico, que prefere fortalecer campanha de vacinação Em vez de restaurar restrições NS FechoPorque custará à economia 18 bilhões de libras (cerca de 20 bilhões de euros).

Enquanto isso, o pandemia Ela voltou a levantar a cabeça Europa, especialmente no leste, da Rússia aos países Bálticos, e da Ucrânia à Romênia, e após uma pausa de dois dias, o exterior retomou as viagens com mais de 40 mil novas infecções por dia, mas foi confirmado que a tendência semanal diminuiu ligeiramente em relação à primeira vez em um mês. Por outro lado, a taxa de internação ainda está abaixo do nível de alerta. O suficiente para Downing Street não sucumbir à pressão da mídia e de especialistas que pedem uma repressão aos contatos sociais.

Posição do primeiro ministro Johnson

Johnson teria ficado convencido depois de ler o documento do Tesouro, que aponta o custo potencial para a economia de trazer as restrições de volta para £ 18 bilhões. Comece com alguma forma de Green Pass ou um retorno abrangente ao trabalho inteligente.

Daí a escolha do Primeiro Ministro de insistir no Plano A: Relançar vacinas para conter hospitalizações e mortes acelerando a terceira dose para todas as pessoas em risco com mais de 50 anos de idade e a dose única para crianças entre 12 e 15 anos.

Covid Grã-Bretanha, no inverno “arrisco 100.000 casos por dia”. Aviso do Ministro da Saúde

dados de epidemia

A emergência britânica é uma das espiãs dessa recuperação pós-epidemia na Europa. Na semana passada, foram registrados cerca de um milhão e 700 mil novos casos, um aumento de 18% em relação à semana anterior. Com uma média de 3.100 mortes diárias, um aumento de 16%. Mais de um terço está na Europa Oriental, incluindo a Rússia (1.051 mortes em média a cada dia), Ucrânia (485) e Romênia (420).

A Rússia é aniquilada pelos mortos, queimada, registro após registro, centralizados em Moscou. Acima de tudo, o baixo número de pessoas vacinadas e as poucas restrições tiveram um grande impacto. Tanto que as autoridades da capital se convenceram a fechar escolas, escritórios, lojas e fábricas. A partir de 28 de outubro por pelo menos uma semana.

As coisas não melhoram na Ucrânia, onde se atingiu o pico diário de mortes, 743. O recorde de mortos e feridos também é na Bulgária, agora na quarta vaga completa: é o país menos vacinado da União Europeia. O mesmo vale para a Romênia, que ocupa o segundo lugar depois do último entre os polinizadores. Em Bucareste, o governo falou em “desastre”, anunciando a reimposição de restrições estritas, começando com um toque de recolher.

Uma situação muito crítica também é na Sérvia, onde o cartão de vacinação é exigido em bares e restaurantes à noite. A epidemia que vem do Leste não é sem os Estados Bálticos, especialmente por causa das baixas taxas de vacinação. A Letônia foi o primeiro país da Europa a impor uma nova proibição até pelo menos 15 de novembro. Na Estônia e na Lituânia, as pessoas viajam com uma taxa de crescimento de mais de mil casos por 100.000 habitantes.

Covid Grã-Bretanha, o pico de mortes e o surgimento de uma nova mutação viral

questões virtuosas

Por outro lado, como a campanha de vacinação está quase concluída e o corredor verde se tornou uma ferramenta quase indispensável, além das máscaras, a epidemia é contida. É o caso, por exemplo, da Itália, França, Espanha e Alemanha. Portugal, que tem a maior taxa de imunização do mundo, quase 87% (e abrangendo todas as pessoas com mais de 65 anos), regista muito poucas novas infecções, mortes e hospitalizações em cuidados intensivos.

