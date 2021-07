Luz verde para acordo de continuidade para Cin e Moby. Conexões garantidas. Estado também paga os custos dos desastres de Onorato

O tribunal de Milão reconheceu Moby spa e a companhia marítima italiana, conhecida como Tirrenia, al Consistentemente acordadoEvitando assim o fracasso do grupo que lidera Vincenzo Onorato por mais de 5 mil funcionários. Exatamente um ano depoisinício do procedimento Para as duas principais empresas da holding, ambos os planos apresentados foram obtidos A luz verde do júri Milan é liderado por Alida Paluchowski. Graças ao procedimento, o continuidade de negócios Com um projeto de reestruturação das duas empresas cujas contas vão desaparecer 486 milhões de euros de dívida – Dois terços das dívidas da Cin spa (180 milhões de euros) e cerca de 60% das dívidas da Moby (306 milhões de euros) – com a consequente evaporação do valor exato correspondente das contas a receber de uma série de assuntos.

Entre eles se destacam Tirrenia Navigation em AS, A empresa está sob o controle do Ministério do Desenvolvimento Econômico, que deve se contentar em dispensar com apenas quatro anos. 36 de 180 milhões de euros Você deve a ela ultimamente Iniciou ação contra o grupo Onorato. Tirrenia di Navigazione no AS, como outras empresas que não têm garantia de crédito – que Moby e Cin pedem para aceitar Descontos de até 91% do que têm direito Eles terão que esperar até 13 de dezembro deste ano para votar os dois planos de assentamento. muito tempo depois disso Assegurar que ambas as empresas possam desfrutar sem problemas do longo percurso da temporada a que o Grupo Onorato já referiu como “números crescentes” para ambas as empresas.

Portanto, apenas no dia 13 de dezembro ficará claro se a maioria dos principais credores de Moby and Cin doará ou não A luz verde para os planos de liquidação relevantes Foi aprovado hoje pelo Tribunal de Milão que determina a continuação do processo que hoje começou. Entre estes, para além do papel crucial do Cin spa da Tirrenia di Navigazione no AS e consequentemente da Mise, para o Moby spa, o encontro será entre Detentores de obrigações que detêm 300 milhões de euros em obrigações – que hoje retorna a 33% de seu valor crescente – e coleta 160 milhões O crédito ainda precisa ser reivindicado. Com uma grande diferença entre Distintos Credores, ou garantias, e não. Pela primeira vez, os planos estão disponíveis 100% de crédito garantido, enquanto este último deve satisfazer precisamente 9% e entre estes estão os bancos credores por 100 milhões.

No entanto, o prazo previsto começa hoje com dois decretos do Tribunal de Milão Quatro anos durante os quais Moby e Sen estão sob o controle de três comissários judiciais Tudo – Pietro Canavelli, Tiziana Gibellini e Maurizio Orlando Para Moby Spa. Maddalena Dal Moro, Marco Angelo Rosso e Giorgio Zanetti Spline Garantir o cumprimento das disposições dos dois planos para satisfazer os credores. Para Mobi Spa, existe a possibilidade continuidade do serviço para ser combinado com Cinco navios vendidos – Mobi Aki, Moby Wonder, Giuseppe Savarese e Pietro Manonta – para um conjunto discricionário de 94 milhões de euros, pela chegada de dois navios “chineses” de maior capacidade. 50 milhões neste ano já devem se desfazer Filial Locomotiva Como outros imóveis, incluindoAntiga casa de Vincenzo Onorato Transferir para a empresa para torná-la a sede da empresa antes do início do arranjo em branco.

O tribunal impôs um aumento significativo no proprietário do navio Campania contribuição pessoal Aos credores da Moby Spa, dos 2 milhões inicialmente previstos no plano, um 6000000 Euro que virá da venda de alguns imóveis, incluindo o complexo A Porto cervo. Mas, acima de tudo, o tribunal de Milão observou que o extremismo foi um “passo essencial”. mudança de frase (Para Moby spa nda), a ser feita – escrevem os juízes – antes do momento das avaliações finais dos comissários. ”De acordo com o decreto do tribunal, a nova governança“ deve assumir características como garantir a independência absoluta da classe de credores em continuidade clara em relação à administração existente ”. Moby está sobrecarregado com meio bilhão de euros em dívidas, que Onorato largou de um lado para o outro para financiar a compra da Tirrenia em 2016. Os juros que a empresa foi obrigada a pagar sobre essa dívida explodiram contas, que vinham perdendo dinheiro regularmente há 5 anos, algo que nunca havia feito no passado .

Uma mudança na governança corporativa, por outro lado, não solicitada pelo Tribunal Sen Saba, Ex-tirrenia cuja gestão actual terá de garantir 159 milhões de euros do plano de bilhética e outros serviços de continuidade do negócio, até 2025, ainda que com menos de 5 embarcações, a colocar no mercado para um conjunto necessário de 100,6 milhões. Um processo complexo que também leva em conta o aumento de custos previsto pelo próprio plano de liquidação, pois é mais fácil superar o que os juízes identificaram como “relações fundidas” com Moby Spa-Owner Sen 100% e sua cidade O ex-Terrenia terá de criar uma estrutura de gestão própria com a contratação de “47 unidades administrativas e 14 gestores a um custo de 4,4 milhões de euros”.